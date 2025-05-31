Грикспор — Куинн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Таллон Грикспор
Итан Куинн
Грикспор
Таллон второй год подряд вышел в третий круг французского мэйджора. На данный момент этого его лучший результат в Париже.
В первом круге нидерландский теннисист одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Во втором раунде Грикспор выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В текущем сезоне Грикспор провел на грунте 17 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и шесть поражений.
В апреле Таллон дошел до финала на турнире в Марракеше и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.
Куинн
Итан тем временем впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».
С учетом квалификации американец провел в столице Франции уже пять матчей.
В первом круге Куинну повезло: Григор Димитров не смог завершить матч против 106-й ракетки мира из-за травмы бедра. Болгарин снялся в тот момент, когда вел 2-1 по сетам (6:2, 6:3, 2:6).
Во втором раунде у Куинна был тяжелейший матч против представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 4:6, 6:7, 7:6, 7:5.
Куинн впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.21, победу Куинна букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: опытный нидерландец, скорее всего, остановит американца, который и так уже прыгнул выше головы на этом турнире.
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Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-5,5) за 1.92.