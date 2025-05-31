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    Грикспор проиграет 106-й ракетке мира?

    Грикспор — Куинн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Куинн
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против американца Итана Куинна в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Куинн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 12:00 Итан Куинн

    Итан Куинн

  • США
    •

    Грикспор

    Таллон второй год подряд вышел в третий круг французского мэйджора. На данный момент этого его лучший результат в Париже.

    В первом круге нидерландский теннисист одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.

    Во втором раунде Грикспор выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В текущем сезоне Грикспор провел на грунте 17 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и шесть поражений.

    В апреле Таллон дошел до финала на турнире в Марракеше и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

    Куинн

    Итан тем временем впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

    С учетом квалификации американец провел в столице Франции уже пять матчей.

    В первом круге Куинну повезло: Григор Димитров не смог завершить матч против 106-й ракетки мира из-за травмы бедра. Болгарин снялся в тот момент, когда вел 2-1 по сетам (6:2, 6:3, 2:6).

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    Во втором раунде у Куинна был тяжелейший матч против представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 4:6, 6:7, 7:6, 7:5.

    Куинн впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.21, победу Куинна букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: опытный нидерландец, скорее всего, остановит американца, который и так уже прыгнул выше головы на этом турнире.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Куинн?

    Матч Грикспор — Куинн состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Куинн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Грикспора с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Куинн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Грикспора с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Куинн?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Куинн?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.21, победу Куинна букмекеры предлагают за 4.40.

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    Грикспор — Куинн: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Грикспор проиграет 106-й ракетке мира?
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