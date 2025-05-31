Грикспор — Куинн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против американца Итана Куинна в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Куинн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон второй год подряд вышел в третий круг французского мэйджора. На данный момент этого его лучший результат в Париже.

В первом круге нидерландский теннисист одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Во втором раунде Грикспор выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В текущем сезоне Грикспор провел на грунте 17 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и шесть поражений.

В апреле Таллон дошел до финала на турнире в Марракеше и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

Куинн

Итан тем временем впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

С учетом квалификации американец провел в столице Франции уже пять матчей.

В первом круге Куинну повезло: Григор Димитров не смог завершить матч против 106-й ракетки мира из-за травмы бедра. Болгарин снялся в тот момент, когда вел 2-1 по сетам (6:2, 6:3, 2:6).

Во втором раунде у Куинна был тяжелейший матч против представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 4:6, 6:7, 7:6, 7:5.

Куинн впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.21, победу Куинна букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: опытный нидерландец, скорее всего, остановит американца, который и так уже прыгнул выше головы на этом турнире.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-5,5) за 1.92.