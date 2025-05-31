Мисолич — Джокович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против австрийца Филипа Мисолича в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мисолич — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мисолич

Филип улучшил свой прошлогодний результат на французском мэйджоре.

В 2024-м австрийский теннисист дошел до второго круга, где проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

Текущий турнир Мисолич начал с волевой победы над китайцем Бу Юньчаокэтэ — 5:7, 7:6, 7:6, 6:1.

Во втором раунде 23-летний Мисолич выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

С учетом квалификации Филип провел в Париже уже пять матчей. В решающем раунде отбора австриец выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко.

Джокович

Новак 20-й раз подряд выиграл на Ролан Гаррос не менее двух матчей.

В первом круге 38-летний серб выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

Во втором раунде Джокович не отдал ни одного сета французу Корантену Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

Победная серия Джоковича теперь составляет шесть матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Джокович обыграет австрийца с разгромным счетом. На победу Мисолича можно поставить за 12.25.

Прогноз: это будет последний матч на текущем турнире, в котором у Новака, скорее всего, не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-8,5) за 2.00.