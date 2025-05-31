ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим Реймс — МецВторая трагедия «Реймса» за неделю: «Мец» ворвался в Лигу 1 после невероятного овертайма Юри ТилемансГравенберх, Собослаи, Клюйверт и еще семь игроков АПЛ, которые вышли на новый уровень
    Все новости спорта

    Джокович шокирует в матче против 153-й ракетки мира?

    Мисолич — Джокович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 31 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Новак Джокович 
    Прогноз и ставки на Мисолич — Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австрийца Филипа Мисолича в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мисолич — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2025 года

    Филипп Мизолич

  • Австрия
    •  Филипп Мизолич 12:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Мисолич

    Филип улучшил свой прошлогодний результат на французском мэйджоре.

    В 2024-м австрийский теннисист дошел до второго круга, где проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

    Текущий турнир Мисолич начал с волевой победы над китайцем Бу Юньчаокэтэ — 5:7, 7:6, 7:6, 6:1.

    Во втором раунде 23-летний Мисолич выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    С учетом квалификации Филип провел в Париже уже пять матчей. В решающем раунде отбора австриец выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко.

    Джокович

    Новак 20-й раз подряд выиграл на Ролан Гаррос не менее двух матчей.

    В первом круге 38-летний серб выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:3, 6:3.

    Во втором раунде Джокович не отдал ни одного сета французу Корантену Муте — 6:3, 6:2, 7:6.

    Победная серия Джоковича теперь составляет шесть матчей. На неделе перед французским мэйджором он выиграл турнир в Женеве и наконец-то добрался до отметки в 100 титулов.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Джокович обыграет австрийца с разгромным счетом. На победу Мисолича можно поставить за 12.25.

    Прогноз: это будет последний матч на текущем турнире, в котором у Новака, скорее всего, не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-8,5) за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мисолич — Джокович?

    Матч Мисолич — Джокович состоится 31 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мисолич — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича с форой по геймам (-8,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мисолич — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича с форой по геймам (-8,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мисолич — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мисолич — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что Джокович обыграет австрийца с разгромным счетом. На победу Мисолича можно поставить за 12.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ястремская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристиан — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахал — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гонконг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мисолич — Джокович: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.05.202512:00. Джокович шокирует в матче против 153-й ракетки мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры