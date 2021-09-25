«Лион» сыграет на своем поле против «Лорьяна» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.

Ныне «Ткачи» занимаю лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у них 11 очков по итогам семи сыгранных туров, и в случае победы коллектив может стать третьим в таблице.

В минувшем туре «Лион» победил на своем поле «Труа» (3:1). Перед этим было поражение от ПСЖ (1:2) в гостевом поединке.

Все прогнозы на Лигу 1

В нынешнем сезоне в составе лионцев выделяется Мусса Дембеле. В его активе четыре гола в шести сыгранных поединках.

«Лорьян»

«Лорьян» набрал в семи сыгранных матчах 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

Перед паузой на матчи сборных «Лорьян» сыграл на выезде вничью с «Лансом» — 2:2. Результат более чем достойный, учитывая, что соперник в этом сезоне снова в порядке.

Этот поединок начал серию из четырех матчей без поражений, которая длится до сих пор. В них клуб дважды выиграл и дважды сыграл вничью.

Примечательно, что «Лорьян» забивал во всех матчах текущего сезона, кроме гостевого матча с «Реймсом» (0:0) в позапрошлом туре.

Прогноз и букмекеры

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.