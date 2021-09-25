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    Поднимется ли «Лион» в топ-3 Лиги 1?

    «Лион» — «Лорьян». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Франции 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лорьян»
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    «Лион» идет на шестом месте
    «Лион» сыграет на своем поле против «Лорьяна» в рамках восьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Сентября 2021 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 7.60
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.

    Ныне «Ткачи» занимаю лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у них 11 очков по итогам семи сыгранных туров, и в случае победы коллектив может стать третьим в таблице.

    В минувшем туре «Лион» победил на своем поле «Труа» (3:1). Перед этим было поражение от ПСЖ (1:2) в гостевом поединке.

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    В нынешнем сезоне в составе лионцев выделяется Мусса Дембеле. В его активе четыре гола в шести сыгранных поединках.

    «Лорьян»

    «Лорьян» набрал в семи сыгранных матчах 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

    Перед паузой на матчи сборных «Лорьян» сыграл на выезде вничью с «Лансом» — 2:2. Результат более чем достойный, учитывая, что соперник в этом сезоне снова в порядке.

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    • Этот поединок начал серию из четырех матчей без поражений, которая длится до сих пор. В них клуб дважды выиграл и дважды сыграл вничью.

    Примечательно, что «Лорьян» забивал во всех матчах текущего сезона, кроме гостевого матча с «Реймсом» (0:0) в позапрошлом туре.

    Прогноз и букмекеры

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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    «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лион» в топ-3 Лиги 1?
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