ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Луис СуаресПримера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Реал» не оставил шансов «Мальорке»
  • 00:58
    • «Барселона» в меньшинстве не справилась с «Кадисом»
  • 23:38
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Удинезе»
  • 22:15
    • Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях
  • 21:54
    • «Салават Юлаев» обыграл на выезде СКА
  • 21:35
    • Пенальти спас «Лацио» от поражения в Турине
  • 21:30
    • Дубль Осимхена помог «Наполи» разгромить «Сампдорию»
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
    Все новости спорта

    Прорвет ли «Лейпциг» в Бундеслиге?

    «Лейпциг» — «Герта». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбол, Бундеслига, 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Герту Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Герта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Ольмо
    25 сентября на «Ред Булл Арене» «Лейпциг» встретится с «Гертой» в рамках 6 тура немецкой Бундеслиги. Игра назначена на 16:30 по мск. «Лейпциг» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Сентября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
    •

    «Лейпциг»

    Перед стартом шестого тура «Лейпциг» занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. У него на счету 4 очка. В последних трех матчах команда не побеждала.

    «Быки» проиграли 0:1 «Вольфсбургу» и 1:4 «Баварии». 18 сентября хозяева сыграли вничью с «Кельном».

    Кроме этого, «Лейпциг» еще участвует в Лиге чемпионов. В матче первого тура группового этапа команда проиграла на выезде «Манчестер Сити» со счетом 3:6. К слову, все 3 гола в матче забил Кристофер Нкунку.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Из-за травм не смогут сыграть Марсело Сараччи и Марсель Хальстенберг.

    «Герта»

    «Герта» находится выше «Лейпцига» в таблице. Она занимает 9 место, имея на 2 пункта больше. При этом она одержала две победы подряд в последних матчах.

    «Старая дама» взяла верх над «Бохумом», выиграв на выезде со счетом 3:1. После этого на своем стадионе команда выиграла у «Гройтер Фюрта» 2:1, проигрывая при этом по ходу второго тайма.

  • Если не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • Почему у аргентинца проблемы в новом клубе?
  • 21/09/2021

    • «Герта» является одной из самых пропускающих команд Бундеслиги на данный момент. У нее 12 мячей. Это второй результат.

    В составе гостей не сыграют форвард Стефан Йоветич и защитник Дедрик Бойата.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лейпцига» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.36. Победу «Герты» они оценили котировкой 9.20. На ничью был выставлен коэффициент 5.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Положение «Лейпцига» в Бундеслиге осложняется. «Быкам» самое время набрать 3 очка. Тем более что у команды есть все данные для этого. Три гола в ворота «Ман Сити» забивают не все. Да и два последних поражения команда потерпела от лидеров чемпионской гонки.

    «Герта» много пропускает и находится в числе самых пропускаемых команд лиги. Возможно, что «Лейпцигу» удастся прорвать свою результативность в Бундеслиге. Ставка на ИТ «Лейпцига» больше 2 дается за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гомель — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лейпциг» — «Герта»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Прорвет ли «Лейпциг» в Бундеслиге?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры