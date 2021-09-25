25 сентября на «Ред Булл Арене» «Лейпциг» встретится с «Гертой» в рамках 6 тура немецкой Бундеслиги. Игра назначена на 16:30 по мск. «Лейпциг» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Перед стартом шестого тура «Лейпциг» занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. У него на счету 4 очка. В последних трех матчах команда не побеждала.

«Быки» проиграли 0:1 «Вольфсбургу» и 1:4 «Баварии». 18 сентября хозяева сыграли вничью с «Кельном».

Кроме этого, «Лейпциг» еще участвует в Лиге чемпионов. В матче первого тура группового этапа команда проиграла на выезде «Манчестер Сити» со счетом 3:6. К слову, все 3 гола в матче забил Кристофер Нкунку.

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Из-за травм не смогут сыграть Марсело Сараччи и Марсель Хальстенберг.

«Герта»

«Герта» находится выше «Лейпцига» в таблице. Она занимает 9 место, имея на 2 пункта больше. При этом она одержала две победы подряд в последних матчах.

«Старая дама» взяла верх над «Бохумом», выиграв на выезде со счетом 3:1. После этого на своем стадионе команда выиграла у «Гройтер Фюрта» 2:1, проигрывая при этом по ходу второго тайма.

«Герта» является одной из самых пропускающих команд Бундеслиги на данный момент. У нее 12 мячей. Это второй результат.

В составе гостей не сыграют форвард Стефан Йоветич и защитник Дедрик Бойата.

Прогноз и ставка

На победу «Лейпцига» букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.36. Победу «Герты» они оценили котировкой 9.20. На ничью был выставлен коэффициент 5.30.

Положение «Лейпцига» в Бундеслиге осложняется. «Быкам» самое время набрать 3 очка. Тем более что у команды есть все данные для этого. Три гола в ворота «Ман Сити» забивают не все. Да и два последних поражения команда потерпела от лидеров чемпионской гонки.