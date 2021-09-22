В рамках второго тура группового этапа Кубка России «Ленинградец» на своем поле сыграет против «Краснодара». Игра состоится 22 сентября и начнется в 16:00 по Москве. «Ленинградец» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

«Ленинградец» до группового этапа прошел три раунда квалификации, раз победив по пенальти, а еще два раза смог выиграть в основное время.

В первом туре групповой стадии коллектив неожиданно нанес домашнее поражение краснодарской «Кубани» 1:0, которая этот сезон проводит во втором по силе дивизионе России.

Команда из северной столицы достаточно неплохо смотрится в текущем розыгрыше ФНЛ-2, находясь после девяти туров среди лидеров в своей группе.

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К данной встрече «Ленинградец» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой смог добиться шести викторий и одну игру свел вничью.

«Краснодар»

В прошлом розыгрыше Кубка России «Краснодар» стартовал с 1/8 финала и сразу же там проиграл «Сочи» 1:2, а в этом розыгрыше начнет с групповой стадии, где еще не проводил игр.

Неплохо складываются дела у «быков» в текущем розыгрыше чемпионата России, где они после восьми туров разместились на шестой строке в турнирной таблице, отставая от второй позиции на три пункта.

За всю турнирную дистанцию «черно-зеленые» добыли четыре виктории, одну встречу завершили вничью и потерпели три неудачи.

Накануне «Краснодар» обыграл в гостях «Ахмат» со счетом 2:0, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до трех матчей, где еще раз победил и раз сыграл вничью.

Прогноз и ставка на «Ленинградец» — «Краснодар»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 1.31, победа «Ленинградца» — 7.90, ничья — 5.20.

«Ленинградец» наверняка поставит перед фаворитом несколько непростых задач и будет максимально внимателен у своих ворот. И если хозяевам это удастся, то много они не должны пропустить.