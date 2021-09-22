«Ленинградец»
«Ленинградец» до группового этапа прошел три раунда квалификации, раз победив по пенальти, а еще два раза смог выиграть в основное время.
В первом туре групповой стадии коллектив неожиданно нанес домашнее поражение краснодарской «Кубани» 1:0, которая этот сезон проводит во втором по силе дивизионе России.
Команда из северной столицы достаточно неплохо смотрится в текущем розыгрыше ФНЛ-2, находясь после девяти туров среди лидеров в своей группе.
К данной встрече «Ленинградец» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой смог добиться шести викторий и одну игру свел вничью.
«Краснодар»
В прошлом розыгрыше Кубка России «Краснодар» стартовал с 1/8 финала и сразу же там проиграл «Сочи» 1:2, а в этом розыгрыше начнет с групповой стадии, где еще не проводил игр.
Неплохо складываются дела у «быков» в текущем розыгрыше чемпионата России, где они после восьми туров разместились на шестой строке в турнирной таблице, отставая от второй позиции на три пункта.
За всю турнирную дистанцию «черно-зеленые» добыли четыре виктории, одну встречу завершили вничью и потерпели три неудачи.
Накануне «Краснодар» обыграл в гостях «Ахмат» со счетом 2:0, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до трех матчей, где еще раз победил и раз сыграл вничью.
Прогноз и ставка на «Ленинградец» — «Краснодар»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Краснодара» — 1.31, победа «Ленинградца» — 7.90, ничья — 5.20.
«Ленинградец» наверняка поставит перед фаворитом несколько непростых задач и будет максимально внимателен у своих ворот. И если хозяевам это удастся, то много они не должны пропустить.