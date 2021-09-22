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    «Канониры» оперативно возьмут Брянск?

    «Динамо» Брянск — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок России, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брянск — «Арсенал» Тула
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    Игорь Смольников
    «Динамо» Брянск сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Брянск — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» Брянск выступает во втором дивизионе, причем довольно успешно. В своей группе команда занимает 2 место.

    На текущий момент в активе у динамовцев 21 пункт. Отставание от лидера группы «Сокола» составляет 6 очков.

    В минувшем туре «Динамо» Брянск не сумело добыть победу. В домашнем матче с «Авангардом» динамовцы добились лишь сухого паритета.

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    Безусловно, брянский клуб попытается проявить себя на фоне представителя РПЛ. Вот только команде вряд ли хватит класса даже для ничьей.

    «Арсенал» Тула

    Туляки с приходом Миодрага Божовича постепенно улучшают свое турнирное положение. «Канониров» уже нельзя считать главными претендентами на вылет.

    На текущий момент «Арсенал» Тула занимает 13 место в РПЛ с 8 очками в активе. Причем забили подопечные Божовича всего 12 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота 17 (больше всех в лиге).

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    • В минувшем туре «Арсенал» Тула удачно съездил в Нижний Новгород. Туляки на ленточке добыли важнейшую викторию (2:3).

    Не исключено, что Божович сделает некоторую ротацию по сравнению с матчем чемпионата. При этом даже резервисты «канониров» свою задачу должны выполнить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.40, на ничью за 4.60, а на «Динамо» Брянск — за 7.30.

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    Хозяевам явно не хватит класса для реального сопротивления полпреду элитного дивизиона.

    «Арсенал» Тула наверняка изыщет мотивацию на кубковый поединок, особенно с учетом победы в последнем матче РПЛ.

    Подопечные Божовича наверняка продемонстрируют свой класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» Тула -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    «Динамо» Брянск — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» оперативно возьмут Брянск?
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