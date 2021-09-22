«Динамо» Брянск
«Динамо» Брянск выступает во втором дивизионе, причем довольно успешно. В своей группе команда занимает 2 место.
На текущий момент в активе у динамовцев 21 пункт. Отставание от лидера группы «Сокола» составляет 6 очков.
В минувшем туре «Динамо» Брянск не сумело добыть победу. В домашнем матче с «Авангардом» динамовцы добились лишь сухого паритета.
Безусловно, брянский клуб попытается проявить себя на фоне представителя РПЛ. Вот только команде вряд ли хватит класса даже для ничьей.
«Арсенал» Тула
Туляки с приходом Миодрага Божовича постепенно улучшают свое турнирное положение. «Канониров» уже нельзя считать главными претендентами на вылет.
На текущий момент «Арсенал» Тула занимает 13 место в РПЛ с 8 очками в активе. Причем забили подопечные Божовича всего 12 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота 17 (больше всех в лиге).
В минувшем туре «Арсенал» Тула удачно съездил в Нижний Новгород. Туляки на ленточке добыли важнейшую викторию (2:3).
Не исключено, что Божович сделает некоторую ротацию по сравнению с матчем чемпионата. При этом даже резервисты «канониров» свою задачу должны выполнить.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.40, на ничью за 4.60, а на «Динамо» Брянск — за 7.30.
Хозяевам явно не хватит класса для реального сопротивления полпреду элитного дивизиона.
Подопечные Божовича наверняка продемонстрируют свой класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Арсенала» Тула -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.30.