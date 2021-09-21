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    «Клинки» огорошат «святых»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок английской лиги, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»
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    Ральф Хазенхюттль
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» только весной вылетели из АПЛ. Теперь же команда строится фактически заново.

    В минувшем туре Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на выезде переиграл «Халл» (1:3). В турнирной таблице команда осела на 15 месте.

    «Клинки» — известные и признанные кубковые бойцы. Команда Славиши Йокановича наверняка постарается пробиться в следующий этап.

    Все прогнозы на футбол

    «Шеффилд Юнайтед» — атакующая команда, зато в обороне немало проблем. В 8 матчах «клинки» забили и пропустили по 12 мячей.

    «Саутгемптон»

    «Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 15 место с четырьмя очками в активе — явно не лучший старт.

    В минувшем туре «Саутгемптон» добыл важнейший балл. Команда отобрала очки у «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).

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    • Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В пяти матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь четырьмя голами.

    Видимо, «святые» поставят исключительно на чемпионат. Так что в этом поединке гости наверняка предстанут в несколько необычном кадровом сочетании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.50.

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    Хозяева испытывают заметные трудности с реализацией.

    «Клинки» неплохо проявляют себя в кубковых турнирах, где часто снимают скальпы с более именитых оппонентов.

    Мотивация «клинков» и неплохая атака помогут гостям пройти в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Проход «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.20.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. «Клинки» огорошат «святых»?
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