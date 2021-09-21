«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 21:45 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» только весной вылетели из АПЛ. Теперь же команда строится фактически заново.

В минувшем туре Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» на выезде переиграл «Халл» (1:3). В турнирной таблице команда осела на 15 месте.

«Клинки» — известные и признанные кубковые бойцы. Команда Славиши Йокановича наверняка постарается пробиться в следующий этап.

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«Шеффилд Юнайтед» — атакующая команда, зато в обороне немало проблем. В 8 матчах «клинки» забили и пропустили по 12 мячей.

«Саутгемптон»

«Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 15 место с четырьмя очками в активе — явно не лучший старт.

В минувшем туре «Саутгемптон» добыл важнейший балл. Команда отобрала очки у «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).

Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В пяти матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь четырьмя голами.

Видимо, «святые» поставят исключительно на чемпионат. Так что в этом поединке гости наверняка предстанут в несколько необычном кадровом сочетании.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.20, на ничью за 3.20, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.50.

Хозяева испытывают заметные трудности с реализацией .

«Клинки» неплохо проявляют себя в кубковых турнирах, где часто снимают скальпы с более именитых оппонентов.

Мотивация «клинков» и неплохая атака помогут гостям пройти в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Проход «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.20.