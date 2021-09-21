«Болонья» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:30 мск. «Болонья» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» начала нынешний сезон на своем уровне. Типичный середняк Серии А — ни дать, ни взять.

На текущий момент в активе у «Болоньи» 7 очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Болонья» была разгромлена. Правда, поражение от действующего чемпиона Италии «Интера» (6:1) можно списать на разницу в классе.

Все прогнозы на Серию А

В последнее время «Болонья» против генуэзцев играет неудачно. Три последних очных встречи завершились для болонцев поражениями.

«Дженоа»

Генуэзцы традиционно с первых туров окопались внизу турнирной таблицы. По всей видимости, команду ожидает борьба за сохранение прописки в элите.

На данный момент «Дженоа» занимает 14 место. В активе у команды три набранных очка при разнице мячей 5:10.

В предыдущем туре чемпионата команда не разжилась заветными баллами. Дома генуэзцы уступили «Фиорентине» (1:2).

Лучше всех в новом чемпионате себя проявляет Мохаммед Фарес. Алжирский хавбек забил уже два мяча из пяти командных.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 2.05, на ничью за 3.80, а на «Дженоа» — за 3.62.

Хозяева постараются прервать трехлетнюю серию без побед над генуэзцами .

«Дженоа» многовато пропускает, да и вообще, в игре команды ряд проблемных моментов.

Болонцы смотрятся сильнее оппонента, к тому же постараются реабилитироваться за неудачу в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» с коэффициентом 2.05.