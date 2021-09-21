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    «Болонья» наконец-то обыграет «Дженоа»?

    «Болонья» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 21 сентября 2021 года

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    Марко Арнаутович
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:30 мск. «Болонья» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Сентября 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 19:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    «Болонья» начала нынешний сезон на своем уровне. Типичный середняк Серии А — ни дать, ни взять.

    На текущий момент в активе у «Болоньи» 7 очков после четырех сыгранных матчей. Команда занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Болонья» была разгромлена. Правда, поражение от действующего чемпиона Италии «Интера» (6:1) можно списать на разницу в классе.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Болонья» против генуэзцев играет неудачно. Три последних очных встречи завершились для болонцев поражениями.

    «Дженоа»

    Генуэзцы традиционно с первых туров окопались внизу турнирной таблицы. По всей видимости, команду ожидает борьба за сохранение прописки в элите.

    На данный момент «Дженоа» занимает 14 место. В активе у команды три набранных очка при разнице мячей 5:10.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда не разжилась заветными баллами. Дома генуэзцы уступили «Фиорентине» (1:2).

    Лучше всех в новом чемпионате себя проявляет Мохаммед Фарес. Алжирский хавбек забил уже два мяча из пяти командных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Болонью» за 2.05, на ничью за 3.80, а на «Дженоа» — за 3.62.

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    Хозяева постараются прервать трехлетнюю серию без побед над генуэзцами.

    «Дженоа» многовато пропускает, да и вообще, в игре команды ряд проблемных моментов.

    Болонцы смотрятся сильнее оппонента, к тому же постараются реабилитироваться за неудачу в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Болоньи» с коэффициентом 2.05.

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    «Болонья» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. «Болонья» наконец-то обыграет «Дженоа»?
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