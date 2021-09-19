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    Сможет ли «Тоттенхэм» хотя бы забить в матче с «Челси»?

    «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.72) и ставки на чемпионат Англии 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Челси»
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    Ромелу Лукаку
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 сентября в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Сентября 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» здорово провел первые матчи, но, похоже, стартовый энтузиазм потихоньку заканчивается.

    На прошлой неделе команда Нуну Эшпириту Санту проиграла «Кристал Пэлас» — 0:3. Очень болезненное поражение при весьма посредственной игре.

    После этого «Тоттенхэм» не лучшим образом сыграл в Лиге конференций против «Ренна». Матч во Франции завершился вничью 2:2. «Шпоры» дважды уступали по ходу игры.

    И есть подозрение, что это не случайный сбой. Чем дальше, тем сложнее «Тоттенхэму» будет удерживать место в компании лучших.

    Предстоящий матч с «Челси», скорее всего, пропустит Сон Хын Мин, который с недавних так же важен для «Тоттенхэма», как и Харри Кейн.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» после четырех сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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  • 16/09/2021

    • До сих пор команда Томаса Тухеля не смогла выиграть только у «Ливерпуля». Матч на «Энфилде» завершился вничью 1:1. «Челси» тогда очень не повезло с удалением Риса Джеймса. В итоге «синим» пришлось играть вдесятером целый тайм.

    В остальных матчах — против «Кристал Пэлас», «Арсенала» и «Астон Виллы» — «Челси» предсказуемо легко одержал победы, при этом ни разу не пропустив.

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    В матче Лиги чемпионов против «Зенита» лондонский клуб тоже выиграл. Правда, всего лишь 1:0. Но есть подозрение, что «Челси» потратил ровно столько сил, сколько нужно было отдать для победы. Единственный гол забил Ромелу Лукаку, который очень быстро стал ключевым игроком в системе Тухеля.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 5.05, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Челси» — за 1.80.

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    У «Тоттенхэма» не очень много шансов даже на ничью. Соперник невероятно надежен в обороне и при этом не испытывает никаких проблем в нападении.

    Будет приблизительно то же самое, что и в матче «Челси» с «Арсеналом». Команда Тухеля выиграет и не пропустит.

    Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 2.72.

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    «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» хотя бы забить в матче с «Челси»?
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