«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 сентября в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» здорово провел первые матчи, но, похоже, стартовый энтузиазм потихоньку заканчивается.

На прошлой неделе команда Нуну Эшпириту Санту проиграла «Кристал Пэлас» — 0:3. Очень болезненное поражение при весьма посредственной игре.

После этого «Тоттенхэм» не лучшим образом сыграл в Лиге конференций против «Ренна». Матч во Франции завершился вничью 2:2. «Шпоры» дважды уступали по ходу игры.

И есть подозрение, что это не случайный сбой. Чем дальше, тем сложнее «Тоттенхэму» будет удерживать место в компании лучших.

Предстоящий матч с «Челси», скорее всего, пропустит Сон Хын Мин, который с недавних так же важен для «Тоттенхэма», как и Харри Кейн.

«Челси»

Тем временем «Челси» после четырех сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

До сих пор команда Томаса Тухеля не смогла выиграть только у «Ливерпуля». Матч на «Энфилде» завершился вничью 1:1. «Челси» тогда очень не повезло с удалением Риса Джеймса. В итоге «синим» пришлось играть вдесятером целый тайм.

В остальных матчах — против «Кристал Пэлас», «Арсенала» и «Астон Виллы» — «Челси» предсказуемо легко одержал победы, при этом ни разу не пропустив.

Все прогнозы на АПЛ

В матче Лиги чемпионов против «Зенита» лондонский клуб тоже выиграл. Правда, всего лишь 1:0. Но есть подозрение, что «Челси» потратил ровно столько сил, сколько нужно было отдать для победы. Единственный гол забил Ромелу Лукаку, который очень быстро стал ключевым игроком в системе Тухеля.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 5.05, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Челси» — за 1.80.

У «Тоттенхэма» не очень много шансов даже на ничью. Соперник невероятно надежен в обороне и при этом не испытывает никаких проблем в нападении.

Будет приблизительно то же самое, что и в матче «Челси» с «Арсеналом». Команда Тухеля выиграет и не пропустит.

Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 2.72.