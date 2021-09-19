«Кайрат» сыграет на своем поле с «Кызылжаром» в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» максимально старается включиться в чемпионскую гонку. Правда, нагнать ушедших вперед «Тобол» с «Астаной» все сложнее.

На текущий момент в активе у команды 37 набранных очков. Отставание от лидера серьезное — 8 очков.

В минувшем туре «Кайрат» сенсационно уступил «Ордабасам» (2:1). После чего алмаатинцы в рамках Лиги конференций сыграли вничью с «Омонией» (0:0).

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Матчи против «Кызылжар» команде даются с трудом. Из пяти последних встреч «Кайрат» выиграл дважды при двух поражениях.

«Кызылжар»

Эта команда пребывает в группе борцов за еврокубковое 4 место. Разумеется, такой итоговый результат для «Кызылжара» будет достижением.

На текущий момент «Кызылжар» занимает 4 место с 32 очками в активе. Причем забила команда 27 мячей в 20 матчах, пропустив в свои ворота 17.

В минувшем туре «Кызылжар» добыл три очка. Дома команда оставила ни с чем «Кайсар» (2:0).

В активе у команды уже две виктории к ряду. Причем до поражения в Кубке Казахстана от «Тобола» «Кызылжар» выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.22, на ничью за 6.00, а на «Кызылжар» — за 11.50.

Хозяева пока еще борются за чемпионство, однако испытывают трудности с реализацией.

«Кызылжар» демонстрирует стабильные результаты, и явно даст бой «Кайрату» .

Гости довольно удачно играют против алмаатинцев в последние годы. Наши прогноз и ставка — Фора «Кызылжара» +1.5 с коэффициентом 2.11.