«Бетис»
«Бетис» по итогам прошлого сезона напрямую пробился в групповой этап Лиги Европы.
В новом сезоне дела у команды идут пока не лучшим образом. «Бетис» провел четыре матча в чемпионате Испании, в которых удалось лишь набрать 5 очков.
«Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), «Кадисом» (1:1), уступил «Реалу» (0:1), а также обыграл «Гранаду» (2:1).
В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает девятое место.
«Селтик»
«Селтик» прошлый сезон завершил на втором месте в таблице чемпионата Шотландии. Но в квалификации Лиги чемпионов команда задержалась совсем ненадолго — «Селтик» не смог пройти «Митьюлланд» (1:1 и 1:2).
В Лиге Европы шотландский клуб преодолел два раунда квалификации, пройдя «Яблонец» (4:2 и 3:0), а также АЗ (2:0 и 1:2).
В национальном чемпионате «Селтик» чередует разгромные победы (два раза по 6:0 и один раз 3:0) с поражениями. Команда уступила «Хартс» (1:2) и «Рейнджерс» (0:1).
В турнирной таблице шотландской лиги «Селтик» пока идет лишь пятым.
Прогноз и ставка
На победу «Бетиса» букмекеры дали коэффициент 1,70, на ничью — 4,00, а на «Селтик» — 5,00.
«Бетис» не слишком результативно играет на старте сезона, а «Селтику» не очень просто даются голы в матчах против соперников более-менее серьезного уровня.
Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,01.