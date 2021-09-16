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    «Бетис» и «Селтик» много не забьют?

    «Бетис» — «Селтик». Прогноз (к. 2.01) и ставка на матч Лиги Европы 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Селтик»
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    Набиль Фекир
    В 1-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся «Бетис» и «Селтик». Матч пройдет в Испании 16 сентября. Начало — в 19:45 мск. «Бетис» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 16 Сентября 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 19:45 Селтик Селтик
  • Лига Европы. Группа G
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» по итогам прошлого сезона напрямую пробился в групповой этап Лиги Европы.

    В новом сезоне дела у команды идут пока не лучшим образом. «Бетис» провел четыре матча в чемпионате Испании, в которых удалось лишь набрать 5 очков.

    «Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), «Кадисом» (1:1), уступил «Реалу» (0:1), а также обыграл «Гранаду» (2:1).

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    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает девятое место.

    «Селтик»

    «Селтик» прошлый сезон завершил на втором месте в таблице чемпионата Шотландии. Но в квалификации Лиги чемпионов команда задержалась совсем ненадолго — «Селтик» не смог пройти «Митьюлланд» (1:1 и 1:2).

    В Лиге Европы шотландский клуб преодолел два раунда квалификации, пройдя «Яблонец» (4:2 и 3:0), а также АЗ (2:0 и 1:2).

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  • 13/09/2021

    • В национальном чемпионате «Селтик» чередует разгромные победы (два раза по 6:0 и один раз 3:0) с поражениями. Команда уступила «Хартс» (1:2) и «Рейнджерс» (0:1).

    В турнирной таблице шотландской лиги «Селтик» пока идет лишь пятым.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бетиса» букмекеры дали коэффициент 1,70, на ничью — 4,00, а на «Селтик» — 5,00.

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    «Бетис» не слишком результативно играет на старте сезона, а «Селтику» не очень просто даются голы в матчах против соперников более-менее серьезного уровня.

    Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,01.

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    «Бетис» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Селтик» много не забьют?
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