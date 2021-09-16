В 1-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся «Бетис» и «Селтик». Матч пройдет в Испании 16 сентября. Начало — в 19:45 мск. «Бетис» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» по итогам прошлого сезона напрямую пробился в групповой этап Лиги Европы.

В новом сезоне дела у команды идут пока не лучшим образом. «Бетис» провел четыре матча в чемпионате Испании, в которых удалось лишь набрать 5 очков.

«Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1), «Кадисом» (1:1), уступил «Реалу» (0:1), а также обыграл «Гранаду» (2:1).

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В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает девятое место.

«Селтик»

«Селтик» прошлый сезон завершил на втором месте в таблице чемпионата Шотландии. Но в квалификации Лиги чемпионов команда задержалась совсем ненадолго — «Селтик» не смог пройти «Митьюлланд» (1:1 и 1:2).

В Лиге Европы шотландский клуб преодолел два раунда квалификации, пройдя «Яблонец» (4:2 и 3:0), а также АЗ (2:0 и 1:2).

В национальном чемпионате «Селтик» чередует разгромные победы (два раза по 6:0 и один раз 3:0) с поражениями. Команда уступила «Хартс» (1:2) и «Рейнджерс» (0:1).

В турнирной таблице шотландской лиги «Селтик» пока идет лишь пятым.

Прогноз и ставка

На победу «Бетиса» букмекеры дали коэффициент 1,70, на ничью — 4,00, а на «Селтик» — 5,00.

«Бетис» не слишком результативно играет на старте сезона, а «Селтику» не очень просто даются голы в матчах против соперников более-менее серьезного уровня.

Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,01.