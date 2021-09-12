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    Добудут ли «орлы» первую викторию в сезоне?

    «Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Германии, 12 сентября 2021 года

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    Йенс Хауге
    В воскресенье, 12 сентября, в четвертом туре немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 «Айнтрахт» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча стартует в 16:30 по мск. «Айнтрахт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Сентября 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 16:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в предыдущем сезоне долгое время шел в топ-4, но провалил концовку чемпионата и в итоге занял обидное пятое место, оставшись без путевки в Лигу чемпионов.

    При подготовке к новому сезону франкфуртцы провели пять контрольных встреч, в которых добились трех викторий и дважды терпели поражения. Начали же новый сезон они в Кубке страны, где неожиданно уступили в гостях скромному «Мангейму» 0:2.

    После неудачно «орлы» стартовали и в чемпионате Германии. В первом туре они были разгромлены в Дортмунде «Боруссией» 2:5, а затем поочередно поделили очки с «Аугсбургом» 0:0 дома и с «Арминией» 1:1 в гостях.

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    К слову, за восемь последних матчей в Бундеслиге «Айнтрахт» выиграл только один раз, потерпел три поражения и четыре игры завершил мировыми исходами.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» на протяжении предыдущего сезона стабильных результатов не показывал, и в итоге занял только девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В то же время на «автозаводцы» достаточно хорошо выглядели в товарищеских встречах, проиграв лишь «Барселоне». В новом сезоне они стартовали в Кубке страны, где на выезде разгромили «БФК Динамо» 6:0.

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  • 08/09/2021

    • В первом туре чемпионата «швабы» добились домашней разгромной победы, одолев новичка «Гройтер Фюот» 5:1, после чего они поочередно уступили 0:4 «РБ Лейпциг» в гостях и 2:3 «Фрайбургу» в родных стенах.

    Вот уже 13 матчей чемпионата Германии подряд «Штутгарт» не играет вничью, одержав за это время пять побед и потерпев восемь поражений.

    В прошлом сезоне эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 2.10.

    На викторию «Штутгарта» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.72.

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    Столь низкие результаты «Айнтрахта» на старте сезона связаны с существенными потерями в составе, однако и «швабы» после победы над откровенно слабыми командами затем только разочаровывают.

    Поэтому в этой игре рискнем поставить на викторию «орлов», учитывая то, что они играют дома.

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    «Айнтрахт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Добудут ли «орлы» первую викторию в сезоне?
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