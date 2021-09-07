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    Боснийцы не допустят недооценки казахов

    Босния и Герцеговина — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Эдин Джеко
    7 сентября в шестом туре отбора к ЧМ-2022 в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана. Встреча начнется в 21:45 по мск. Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 07 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.23
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  • 5.90
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    Босния и Герцеговина

    В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины провела только три встречи, в которых сумела набрать всего два очка, но имеет очень хорошие шансы на вторую строку.

    Начали данную компанию «лилии» с выездной мировой против Финляндии, сыграв со счетом 2:2, после этого они минимально проиграли на своей территории Франции — 0:1.

    Уже после ЧЕ-2020 боснийцы поделили очки с теми же французами 1:1, но уже на их поле, а накануне они в товарищеской встрече смогли обыграть на своем поле сборную Кувейта, выиграв 1:0.

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    Стоит отметить, что виктория над кувейтцами стала для Боснии первой за последние 15 матчей во всех турнирах. В этот неудачный период у нее было семь проигрышей и столько же ничьих.

    Казахстан

    У сборной Казахстана на счету те же два очка, но она набрала их в четырех поединках. При этом у нее хуже разница мячей из-за которой она замыкает группу D.

    Все эти зачетные пункты казахи заработали в поединках с украинской командой, сыграв 1:1 на выезде и 2:2 на своем поле. При этом в домашней игре они ушли от поражение на шестой компенсированной минуте.

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    • Также «желто-синие» потерпели и два поражения. Еще весной они уступили дома Франции со счетом 0:2, а накануне потерпели минимальное выездное фиаско от Финляндии — 0:1.

    Отметим, что у сборной Казахстана в отборочных циклах чемпионатов мира 17-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть ничьих и 11 поражений.

    Это будет первая очная игра данных сборных. Ранее они между собой не играли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии предлагают — 1.30.

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    На викторию Казахстана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.70.

    Боснийский коллектив наверняка не допустит недооценки сборной Казахстана, и сумеет ее одолеть. Тем более классом «лилии» заметно соперника превосходят. В общем, ставим в этой игре на «сухую» викторию хозяев.

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    Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Боснийцы не допустят недооценки казахов
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