7 сентября в шестом туре отбора к ЧМ-2022 в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана. Встреча начнется в 21:45 по мск. Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина

В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины провела только три встречи, в которых сумела набрать всего два очка, но имеет очень хорошие шансы на вторую строку.

Начали данную компанию «лилии» с выездной мировой против Финляндии, сыграв со счетом 2:2, после этого они минимально проиграли на своей территории Франции — 0:1.

Уже после ЧЕ-2020 боснийцы поделили очки с теми же французами 1:1, но уже на их поле, а накануне они в товарищеской встрече смогли обыграть на своем поле сборную Кувейта, выиграв 1:0.

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Стоит отметить, что виктория над кувейтцами стала для Боснии первой за последние 15 матчей во всех турнирах. В этот неудачный период у нее было семь проигрышей и столько же ничьих.

Казахстан

У сборной Казахстана на счету те же два очка, но она набрала их в четырех поединках. При этом у нее хуже разница мячей из-за которой она замыкает группу D.

Все эти зачетные пункты казахи заработали в поединках с украинской командой, сыграв 1:1 на выезде и 2:2 на своем поле. При этом в домашней игре они ушли от поражение на шестой компенсированной минуте.

Также «желто-синие» потерпели и два поражения. Еще весной они уступили дома Франции со счетом 0:2, а накануне потерпели минимальное выездное фиаско от Финляндии — 0:1.

Отметим, что у сборной Казахстана в отборочных циклах чемпионатов мира 17-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть ничьих и 11 поражений.

Это будет первая очная игра данных сборных. Ранее они между собой не играли.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии предлагают — 1.30.

На викторию Казахстана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.70.