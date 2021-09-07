Босния и Герцеговина
В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины провела только три встречи, в которых сумела набрать всего два очка, но имеет очень хорошие шансы на вторую строку.
Начали данную компанию «лилии» с выездной мировой против Финляндии, сыграв со счетом 2:2, после этого они минимально проиграли на своей территории Франции — 0:1.
Уже после ЧЕ-2020 боснийцы поделили очки с теми же французами 1:1, но уже на их поле, а накануне они в товарищеской встрече смогли обыграть на своем поле сборную Кувейта, выиграв 1:0.
Стоит отметить, что виктория над кувейтцами стала для Боснии первой за последние 15 матчей во всех турнирах. В этот неудачный период у нее было семь проигрышей и столько же ничьих.
Казахстан
У сборной Казахстана на счету те же два очка, но она набрала их в четырех поединках. При этом у нее хуже разница мячей из-за которой она замыкает группу D.
Все эти зачетные пункты казахи заработали в поединках с украинской командой, сыграв 1:1 на выезде и 2:2 на своем поле. При этом в домашней игре они ушли от поражение на шестой компенсированной минуте.
Также «желто-синие» потерпели и два поражения. Еще весной они уступили дома Франции со счетом 0:2, а накануне потерпели минимальное выездное фиаско от Финляндии — 0:1.
Отметим, что у сборной Казахстана в отборочных циклах чемпионатов мира 17-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть ничьих и 11 поражений.
Это будет первая очная игра данных сборных. Ранее они между собой не играли.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии предлагают — 1.30.
На викторию Казахстана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.70.
Боснийский коллектив наверняка