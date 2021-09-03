В пятницу, 3 сентября, в четвертом туре Сегунды сезона 2021/22 «Жирона» на своей арене примет хихонский «Спортинг». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. По итогам основной части чемпионата она финишировала пятой и получила право сыграть в плей-офф за место в Примере.

На полуфинальной стадии «жирондинцы» легко справились с «Альмерией», выиграв 3:0 дома и сыграв 0:0 на выезде, а в финале турнира они уступили «Райо Вальекано», сперва победив в гостях 2:1, но проиграв 0:2 в родных стенах.

В межсезонье каталонцы провели всего три спарринга, раз победив в них и дважды проиграв. Причем одно из фиаско было от самой «Барселоны» со счетом 1:3.

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В первом туре этого розыгрыша Сегунды «Жирона» переиграла на своей территории новичка «Аморебьету» 2:0, после чего расписала домашнюю мировую с «Лас-Пальмасом» 0:0 и уступила в гостях «Понферрадине» 1:2.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

Хихонцы долгое время претендовали на повышение в классе, но они неудачно провели финиш турнира, победив всего лишь дважды за последние десять игр и пять раз проиграв.

При подготовке к новому сезону «красно-белые» провели четыре контрольные встречи, выиграв в трех из них при одном поражении. Правда, соперники были не ахти какого уровня.

Новое первенство «Спортинг» начал хорошо, выиграв обе домашние игры и раз сыграв вничью на выезде. Одолеть удалось «Бургос» 1:0 и «Марандес» 2:1, мировая состоялась с «Тенерифе» 0:0.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними победами (1:0 и 0:2), а до этого четыре раза подряд сыграли вничью.

Прогноз и ставка на «Жирона» — «Спортинг» Хихон

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.53.

На викторию «Спортинга» дают — 3.38, ничья оценена — в 2.81.

«Жирона» неплохо играет дома, но еще не набрала нужных кондиций, а «Спортинг» отлично вошел в сезон, еще ни разу не проиграв. Однако на выезде хихонцам будет непросто одолеть каталонцев, а вот на ничью они вполне могут рассчитывать.