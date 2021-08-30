30 августа в третьем туре испанской Сегунды сезона 2021/22 «Сарагоса» на своем поле примет «Картахену». Стартовый свисток на эту игру будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» финишировала на 15 месте среди 22 участников, опередив зону вылета всего лишь на четыре балла.

Очень долгое время «арагонцы» шли на вылет, но выдав удачный период с середины марта по середину мая, где они проиграли только раз за девять игр, обезопасил их от понижения в классе.

Заканчивал коллектив первенство двумя поражениями, проиграв «Мальорке» и «Леганесу». В межсезонье он провел пять спаррингов, в которых раз уступил при двух победах и двух мировых.

Все прогнозы на футбол

В первом туре нового розыгрыша Сегунды «Сараогса» не смогла обыграть дома абсолютного новичка лиги «Ибицу», сыграв вничью со счетом 0:0, после чего и вовсе проиграла «Вальядолиду» 0:2 на его поле.

«Картахена»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Картахена» долгое время шла на вылет, но на финише выдала серию побед и сохранила прописку во втором по силе дивизионе Испании, опередив опасную зону лишь на три балла.

«Подводники» в заключительном отрезке чемпионата из 12 встреч проиграли только дважды. Еще в этот период они по пять раз побеждали и столько же раз играли вничью.

В межсезонье из восьми контрольных встреч половину «эфесы» свели вничью, еще они дважды добивались викторий и две игры проиграли. Среди самых серьезных соперников была «Валенсия», которой они уступили 2:3.

На старте данного розыгрыша «Картахена» на своем поле оказалась слабее «Альмерии», уступив со счетом 1:3, а во втором туре она проиграла на выезде «Уэске» 0:2.

В прошлом сезоне между собой эти клубы сыграли дважды вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Картахена»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.17.

На викторию «Картахены» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.16.

Оба коллектива тяжело всходят в сезон. Но «арагонцы», как мы считаем, будут ближе к победе из-за фактор своего поля, где они выступает довольно-таки успешно.