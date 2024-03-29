«Симба»
Турнирное положение: Клуб из Танзании старается преуспеть на всех фронтах. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Симба» на 7 очков отстает от лидера. Между тем, у команды еще имеется матч в запасе.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Симба» уверенно переиграла «Машуджу» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Симба» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
В трех своих последних матчах команда добыла победы. Причем меньше 2 мячей игроки «Симбы» не забивали.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела довольно-таки выгодно. «Симба» преуспела в плане игры и результатов.
Поединки с египтянами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей выиграно 2 при одной коллизии.
В этой встрече клуб из Танзании постарается соорудить задел перед ответным матчем. Так что хозяева явно не собираются отсиживаться в обороне.
«Аль-Ахли» Каир
Турнирное положение: Египтяне в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает лишь на 10 строчке таблицы.
Причем «Аль-Ахли» Каир потенциально лидирует. Отставая от лидера на 10 очков, команда имеет еще 6 матчей в запасе.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда провалилась. «Аль-Ахли» Каир уступил «Национальному Банку Египта» (3:4).
А вот до того команда победила в 4 матчах подряд. Да и вообще, «Аль-Ахли» Каир способен прибавить в плане результатов.
Более того, до последней неудачи команда не пропускала в двух матчах кряду. Да и последняя коллизия больше тянет на неприятную неожиданность.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Ахли» Каир выглядит достаточно монолитно. Да и цели на Африканскую Лигу чемпионов у команды максимальные.
В прошлом году команда дважды играла с «Симбой». Причем обе очных встречи завершились ничейными результатами — 2:2 и 1:1.
С мотивацией на отчетную встречу у египтян проблем явно не возникнет. Да и с атакой у команды полный ажур!
Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Египтяне банально сильнее оппонента, что и докажут на поле
Статистика для ставок
- «Аль-Ахли» Каир до последней коллизии имел четырехматчевую победную серию
- «Симба» не проигрывала в 3 своих последних поединках
- Египтяне не проигрывают «Симбе» уже 3 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Каир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.06Бенфика — Шавиш: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Египтяне выглядят сильнее соперника, но и клубу из Танзании палец в рот не клади.
«Симба» в последних матчах выглядела весьма уверенно, и уж точно не собирается лишь обороняться.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разменяются голами.
Ставка: Обе забьют за 2.00