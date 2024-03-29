В рамках 1/4 финала плей-офф Африканской Лиги чемпионов 29 марта пройдет матч «Симба» — «Аль-Ахли» Каир. Начало — 21:00 (мск). «Симба» — «Аль-Ахли» Каир: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Симба»

Турнирное положение: Клуб из Танзании старается преуспеть на всех фронтах. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Симба» на 7 очков отстает от лидера. Между тем, у команды еще имеется матч в запасе.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Симба» уверенно переиграла «Машуджу» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Симба» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

В трех своих последних матчах команда добыла победы. Причем меньше 2 мячей игроки «Симбы» не забивали.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела довольно-таки выгодно. «Симба» преуспела в плане игры и результатов.

Поединки с египтянами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей выиграно 2 при одной коллизии.

В этой встрече клуб из Танзании постарается соорудить задел перед ответным матчем. Так что хозяева явно не собираются отсиживаться в обороне.

«Аль-Ахли» Каир

Турнирное положение: Египтяне в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает лишь на 10 строчке таблицы.

Причем «Аль-Ахли» Каир потенциально лидирует. Отставая от лидера на 10 очков, команда имеет еще 6 матчей в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда провалилась. «Аль-Ахли» Каир уступил «Национальному Банку Египта» (3:4).

А вот до того команда победила в 4 матчах подряд. Да и вообще, «Аль-Ахли» Каир способен прибавить в плане результатов.

Более того, до последней неудачи команда не пропускала в двух матчах кряду. Да и последняя коллизия больше тянет на неприятную неожиданность.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Ахли» Каир выглядит достаточно монолитно. Да и цели на Африканскую Лигу чемпионов у команды максимальные.

В прошлом году команда дважды играла с «Симбой». Причем обе очных встречи завершились ничейными результатами — 2:2 и 1:1.

С мотивацией на отчетную встречу у египтян проблем явно не возникнет. Да и с атакой у команды полный ажур!

Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Египтяне банально сильнее оппонента, что и докажут на поле

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» Каир до последней коллизии имел четырехматчевую победную серию

«Симба» не проигрывала в 3 своих последних поединках

Египтяне не проигрывают «Симбе» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Каир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: Египтяне выглядят сильнее соперника, но и клубу из Танзании палец в рот не клади.

«Симба» в последних матчах выглядела весьма уверенно, и уж точно не собирается лишь обороняться.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разменяются голами.

Ставка: Обе забьют за 2.00