ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол Висенте ЛюкеБланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    «Ипсвич» обидит «бродяг»

    «Блэкберн» — «Ипсвич». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Ипсвич
    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ипсвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкберн»
    В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Блэкберн» — «Ипсвич». Начало — 20:30 (мск). «Блэкберн» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Кубок ФА
    •  Блэкберн Роверс 20:30 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» в нынешнем сезоне выглядят бледновато. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Блэкберн» всего на 3 очка опережает опасную зону. Да и обороняется команда крайне слабо: 64 пропущенных мяча.

    Блэкберн Роверс — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.751.95Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Блэкберн» подписал мировую с «Мидлсбро» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» проиграл 1 раз при 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Причем «бродяги» не побеждали в своих последних 9 матчах. Команда все увязает в трясине турнирной таблице.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Блэкберн» выглядит откровенно посредственно. Так что нужно срочно брать очки.

    Матчи против «Ипсвича» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Блэкберн» выиграл 1 раз при двух поражениях.

    При этом «Блэкберн» в первом круге дал бой одному из лидеров. Вот только «роверс» в итоге уступили «Ипсвичу» (3:4).

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» в нынешнем сезоне сражается за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке таблицы.

    Причем «Ипсвич» лишь на один зачетный балл отстает от дуэта лидеров. Да и забивает команда больше всех в лиге — 80 мячей.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Ипсвич» дома переиграл «Шеффилд Уэнсдей» (6:0).

    Зато в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 15 мячей при 5 пропущенных.

    Вот только на нынешней дистанции без потерь не обходится. «Трактористы» умудрились проиграть «Кардиффу» (1:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Ипсвич» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, за одно из первых мест придется серьезно побороться!

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Трактористы» пропустили 49 мячей в 38 матчах.

    А вот проигрывает команда реже всех в лиге. В пассиве у «Ипсвича» всего лишь 5 поражений в Чемпионшипе.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три зачетных балла. «Ипсвич» нынче явно сильнее «бродяг».

    Статистика для ставок

    • «Блэкберн» не побеждал в 9 своих последних матчах

    • «Ипсвич» атакует лучше всех в лиге — 80 голов

    • в первом круге победу праздновал «Ипсвич» (4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

    Прогноз: «Трактористы» явно сильнее хозяев, и наверняка постараются забить быстрый мяч.

    «Блэкберн» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.23

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Ипсвич» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» обидит «бродяг»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры