В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Блэкберн» — «Ипсвич». Начало — 20:30 (мск). «Блэкберн» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» в нынешнем сезоне выглядят бледновато. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Блэкберн» всего на 3 очка опережает опасную зону. Да и обороняется команда крайне слабо: 64 пропущенных мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Блэкберн» подписал мировую с «Мидлсбро» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» проиграл 1 раз при 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Причем «бродяги» не побеждали в своих последних 9 матчах. Команда все увязает в трясине турнирной таблице.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Блэкберн» выглядит откровенно посредственно. Так что нужно срочно брать очки.

Матчи против «Ипсвича» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Блэкберн» выиграл 1 раз при двух поражениях.

При этом «Блэкберн» в первом круге дал бой одному из лидеров. Вот только «роверс» в итоге уступили «Ипсвичу» (3:4).

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» в нынешнем сезоне сражается за повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 3 строчке таблицы.

Причем «Ипсвич» лишь на один зачетный балл отстает от дуэта лидеров. Да и забивает команда больше всех в лиге — 80 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Ипсвич» дома переиграл «Шеффилд Уэнсдей» (6:0).

Зато в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 15 мячей при 5 пропущенных.

Вот только на нынешней дистанции без потерь не обходится. «Трактористы» умудрились проиграть «Кардиффу» (1:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Ипсвич» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, за одно из первых мест придется серьезно побороться!

Да и с надежностью тылов у команды все складывается недостаточно позитивно. «Трактористы» пропустили 49 мячей в 38 матчах.

А вот проигрывает команда реже всех в лиге. В пассиве у «Ипсвича» всего лишь 5 поражений в Чемпионшипе.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три зачетных балла. «Ипсвич» нынче явно сильнее «бродяг».

Статистика для ставок

«Блэкберн» не побеждал в 9 своих последних матчах

«Ипсвич» атакует лучше всех в лиге — 80 голов

в первом круге победу праздновал «Ипсвич» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

Прогноз: «Трактористы» явно сильнее хозяев, и наверняка постараются забить быстрый мяч.

«Блэкберн» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.23