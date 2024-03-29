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    «Лидс» продолжит свою беспроигрышную серию в Чемпионшипе?

    «Уотфорд» — «Лидс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Лидс»
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    «Лидс»
    В рамках 39-го тура английского Чемпионшипа 29 марта пройдет игра «Уотфорд» — «Лидс». Начало — 23:00 (мск). «Уотфорд» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
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    «Уотфорд»

    Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа с 48-ю очками в активе. «Уотфорд» считается крепким середняком, который еще может подняться повыше в таблице лиги.

    К слову, команда забила довольно много голов, за 38 матчей отличились 53 раза, пропустив при этом 51 мяч. Правда, в последнее время что-то пошло не так.

    Уотфорд — Лидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Уотфорд» обыграл «Бирмингем» (1:0), забив единственный гол на 44-й минуте, но команда сумела выиграть только этот поединок из последних 5-и.

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    За прошедшие 5 встреч «Уотфорд» трижды проиграл, а также по одному разу сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 4 гола при 6-и пропущенных.

    Состояние команды: «Уотфорд» находится не в своей тарелке в последнее время, команда перестала стабильно набирать очки.

    К тому же, команда занимает лишь 22-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Уотфорд» набрал 21 гол из 57-и возможных. Хуже по этому показателю только КПР и «Ротерхэм».

    «Лидс»

    Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон и является одним из главных претендентов на возвращение в английскую Премьер-лигу. «Лидс» занимает 1-е место в таблице с 82 очками в активе.

    Стоит отметить, что команда еще может не сохранить место в топ-2 лиги, а это значит, что «Лидсу» придется играть в стыковых матчах. На пятки команде наступают «Лестер», который имеет такое же количество баллов и «Ипсвич» (81 очко).

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    • Последние матчи: В прошедших турах «Лидс» показывал отличные результаты. В последнем поединке команда обыграла «Миллуол» (2:0), а до этого разобралась с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

    У «Лидса» продолжается беспроигрышная серия в Чемпионшипе, которая продолжается 13 матчей. За этот период команда выиграла 12 раз и лишь однажды сыграла вничью.

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    Состояние команды: «Лидс» находится в прекрасной форме и, кажется, что команду уже не остановить. К тому же, «Юнайтед» очень мало пропускает в последнее всего, всего 1 раз «Лидс» вынимал мяч из своих ворот за последние 4 встречи.

    Команда стабильно обыгрывает «Уотфорд» в очных встречах. В последних 2-х поединках между этими командами «Лидс» одерживал победы с одинаковыми счетами 3:0.

    Статистика для ставок

    • За последние 13 матчей в Чемпионшипе «Лидс» выиграл 12 раз и однажды сыграл вничью

    • За последние 5 матчей в лиге «Уотфорд» выиграл только 1 раз

    • В 3-х последних очных встречах «Лидс» непременно побеждал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Уотфорда» — в 5.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 2.12.

    Прогноз: «Лидс» находится в прекрасной форме. Можно предположить, что гости забьют минимум 2 гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лидса» 2 больше за 2.20.

    Прогноз: «Лидс» не проигрывает в Чемпионшипе на протяжении долгого времени.

    Ставка: Победа «Лидса» с форой (-1) за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Лидс» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» продолжит свою беспроигрышную серию в Чемпионшипе?
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