В рамках 39-го тура английского Чемпионшипа 29 марта пройдет игра «Уотфорд» — «Лидс». Начало — 23:00 (мск). «Уотфорд» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Уотфорд»

Турнирное положение: Команда занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа с 48-ю очками в активе. «Уотфорд» считается крепким середняком, который еще может подняться повыше в таблице лиги.

К слову, команда забила довольно много голов, за 38 матчей отличились 53 раза, пропустив при этом 51 мяч. Правда, в последнее время что-то пошло не так.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Уотфорд» обыграл «Бирмингем» (1:0), забив единственный гол на 44-й минуте, но команда сумела выиграть только этот поединок из последних 5-и.

Все прогнозы на футбол

За прошедшие 5 встреч «Уотфорд» трижды проиграл, а также по одному разу сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 4 гола при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Уотфорд» находится не в своей тарелке в последнее время, команда перестала стабильно набирать очки.

К тому же, команда занимает лишь 22-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Уотфорд» набрал 21 гол из 57-и возможных. Хуже по этому показателю только КПР и «Ротерхэм».

«Лидс»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон и является одним из главных претендентов на возвращение в английскую Премьер-лигу. «Лидс» занимает 1-е место в таблице с 82 очками в активе.

Стоит отметить, что команда еще может не сохранить место в топ-2 лиги, а это значит, что «Лидсу» придется играть в стыковых матчах. На пятки команде наступают «Лестер», который имеет такое же количество баллов и «Ипсвич» (81 очко).

Последние матчи: В прошедших турах «Лидс» показывал отличные результаты. В последнем поединке команда обыграла «Миллуол» (2:0), а до этого разобралась с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

У «Лидса» продолжается беспроигрышная серия в Чемпионшипе, которая продолжается 13 матчей. За этот период команда выиграла 12 раз и лишь однажды сыграла вничью.

Состояние команды: «Лидс» находится в прекрасной форме и, кажется, что команду уже не остановить. К тому же, «Юнайтед» очень мало пропускает в последнее всего, всего 1 раз «Лидс» вынимал мяч из своих ворот за последние 4 встречи.

Команда стабильно обыгрывает «Уотфорд» в очных встречах. В последних 2-х поединках между этими командами «Лидс» одерживал победы с одинаковыми счетами 3:0.

Статистика для ставок

За последние 13 матчей в Чемпионшипе «Лидс» выиграл 12 раз и однажды сыграл вничью

За последние 5 матчей в лиге «Уотфорд» выиграл только 1 раз

В 3-х последних очных встречах «Лидс» непременно побеждал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Уотфорда» — в 5.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 2.12.

Прогноз: «Лидс» находится в прекрасной форме. Можно предположить, что гости забьют минимум 2 гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лидса» 2 больше за 2.20.

Прогноз: «Лидс» не проигрывает в Чемпионшипе на протяжении долгого времени.

Ставка: Победа «Лидса» с форой (-1) за 1.98.