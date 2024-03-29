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    «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли» сыграют по низам

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»
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    Роберто Фирмино
    В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттифак» дома сыграет против «Аль-Ахли». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 22:00 по мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Марта 2024 года
    Аль-Иттифак
  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 22:00 Аль-Ахли Аль-Ахли
  • Джидда
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    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: На данный момент клуб из города Даммам с 35 набранными баллами разместился на шестой строке, но сильно отстает от третьей.

    «Аль-Иттифак» за всю дистанцию выиграл девять встреч из 24, восемь раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 30:25.

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «рыцари» расписали выездную мировую с «Аль-Таи» 1:1, а перед эти они выиграли два матча чемпионата подряд, причем сохранив в этих поединках свои ворота на замке.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттифак» в отрезке минувших шести встреч чемпионата проиграл только раз. Также в этот период времени коллектив дважды сыграл вничью и отпраздновал три виктории. Причем во всех победных матчах он не пропускал.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: Клуб из города Джидда на текущий момент в таблице идет на третьей строке, имея в активе 43 очка. от второй позиции он отстает на девять пунктов.

    «Аль-Ахли» выиграл 14 встреч из 24 проведенных, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 49:25.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В своей последнем проведенном матче чемпионата страны «крепость трофеев» проиграл на своем поле «Аль-Насру» с Криштиану Роналду со счетом 0:1. И этим фиаско она прервала свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой добилась двух викторий и раз сыграла вничью.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За прошедшие восемь встреч чемпионата «Аль-Ахли» уступил в двух из них, еще раз в этот период клуб сыграл вничью и смог отпраздновать пять викторий. И за весь этот отрезок времени коллектив не смог забить лишь в одном случае.

    Статистика для ставок

    • У «Аль-Иттифака» дома только одна победа за минувшие семь игр и три фиаско

    • «Аль-Ахли»в гостях выиграл пять матчей из шести последних при одном фиаско

    • «Аль-Иттифак» на своем поле обыграл «Аль-Ахли» в трех из пяти предыдущих встреч и дважды проиграл

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Иттифака» букмекеры дают коэффициент 3.27. Ничья оценена в 3.38, а победа «Аль-Ахли» оценена в 2.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.84 соответственно.

    Прогноз: В своих последних отрезках эти команды не отличались высокой результативностью, да и между собой часто играют по низам. В общем, ставим здесь на тотал меньше.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.84.

    Прогноз: И также еще в этом противостоянии поставим еще на ничью, ведь в первом круге эти клубы поделили очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.38.

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли» сыграют по низам
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