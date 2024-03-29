«Аль-Иттифак»
Турнирное положение: На данный момент клуб из города Даммам с 35 набранными баллами разместился на шестой строке, но сильно отстает от третьей.
«Аль-Иттифак» за всю дистанцию выиграл девять встреч из 24, восемь раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 30:25.
Последние матчи: В минувшем туре первенства «рыцари» расписали выездную мировую с «Аль-Таи» 1:1, а перед эти они выиграли два матча чемпионата подряд, причем сохранив в этих поединках свои ворота на замке.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттифак» в отрезке минувших шести встреч чемпионата проиграл только раз. Также в этот период времени коллектив дважды сыграл вничью и отпраздновал три виктории. Причем во всех победных матчах он не пропускал.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: Клуб из города Джидда на текущий момент в таблице идет на третьей строке, имея в активе 43 очка. от второй позиции он отстает на девять пунктов.
«Аль-Ахли» выиграл 14 встреч из 24 проведенных, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 49:25.
Последние матчи: В своей последнем проведенном матче чемпионата страны «крепость трофеев» проиграл на своем поле «Аль-Насру» с Криштиану Роналду со счетом 0:1. И этим фиаско она прервала свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой добилась двух викторий и раз сыграла вничью.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: За прошедшие восемь встреч чемпионата «Аль-Ахли» уступил в двух из них, еще раз в этот период клуб сыграл вничью и смог отпраздновать пять викторий. И за весь этот отрезок времени коллектив не смог забить лишь в одном случае.
Статистика для ставок
- У «Аль-Иттифака» дома только одна победа за минувшие семь игр и три фиаско
- «Аль-Ахли»в гостях выиграл пять матчей из шести последних при одном фиаско
- «Аль-Иттифак» на своем поле обыграл «Аль-Ахли» в трех из пяти предыдущих встреч и дважды проиграл
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Иттифака» букмекеры дают коэффициент 3.27. Ничья оценена в 3.38, а победа «Аль-Ахли» оценена в 2.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.84 соответственно.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.06Бенфика — Шавиш: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: В своих последних отрезках эти команды не отличались высокой результативностью, да и между собой часто играют по низам. В общем, ставим здесь на тотал меньше.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.84.
Прогноз: И также еще в этом противостоянии поставим еще на ничью, ведь в первом круге эти клубы поделили очки между собой.
Ставка: ничья за 3.38.