В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Иттифак» дома сыграет против «Аль-Ахли». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 22:00 по мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: На данный момент клуб из города Даммам с 35 набранными баллами разместился на шестой строке, но сильно отстает от третьей.

«Аль-Иттифак» за всю дистанцию выиграл девять встреч из 24, восемь раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 30:25.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «рыцари» расписали выездную мировую с «Аль-Таи» 1:1, а перед эти они выиграли два матча чемпионата подряд, причем сохранив в этих поединках свои ворота на замке.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттифак» в отрезке минувших шести встреч чемпионата проиграл только раз. Также в этот период времени коллектив дважды сыграл вничью и отпраздновал три виктории. Причем во всех победных матчах он не пропускал.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: Клуб из города Джидда на текущий момент в таблице идет на третьей строке, имея в активе 43 очка. от второй позиции он отстает на девять пунктов.

«Аль-Ахли» выиграл 14 встреч из 24 проведенных, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 49:25.

Последние матчи: В своей последнем проведенном матче чемпионата страны «крепость трофеев» проиграл на своем поле «Аль-Насру» с Криштиану Роналду со счетом 0:1. И этим фиаско она прервала свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой добилась двух викторий и раз сыграла вничью.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: За прошедшие восемь встреч чемпионата «Аль-Ахли» уступил в двух из них, еще раз в этот период клуб сыграл вничью и смог отпраздновать пять викторий. И за весь этот отрезок времени коллектив не смог забить лишь в одном случае.

Статистика для ставок

У «Аль-Иттифака» дома только одна победа за минувшие семь игр и три фиаско

«Аль-Ахли»в гостях выиграл пять матчей из шести последних при одном фиаско

«Аль-Иттифак» на своем поле обыграл «Аль-Ахли» в трех из пяти предыдущих встреч и дважды проиграл

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Аль-Иттифака» букмекеры дают коэффициент 3.27. Ничья оценена в 3.38, а победа «Аль-Ахли» оценена в 2.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.84 соответственно.

Прогноз: В своих последних отрезках эти команды не отличались высокой результативностью, да и между собой часто играют по низам. В общем, ставим здесь на тотал меньше.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.84.

Прогноз: И также еще в этом противостоянии поставим еще на ничью, ведь в первом круге эти клубы поделили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.38.