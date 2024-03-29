В рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии 29 марта пройдет матч «Динамо-Брест» — «Сморгонь». Начало — 19:00 (мск). «Динамо-Брест» — «Сморгонь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: «Динамо-Брест» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. А вот укорениться в роли середняка брестчане способны.

При этом состав «Динамо-Брест» начинен исполнителями приличного уровня. Один только опытнейший Сергей Кисляк чего стоит!

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. «Динамо-Брест» расписало мировую с «Ислочью» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» выиграл трижды при одной коллизии. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

На днях команда провела контрольный поединок. Динамовцы легко и непринужденно расправились с «Нивой» Долбизно (4:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда смотрится вполне себе прилично. Да и потенциал у брестчан довольно высокий.

Очередное кадровое обновление может привнести в игру команды новых красок. Да и признанные лидеры еще способны приносить пользу.

И уж совсем очевидно, что «Динамо-Брест» постарается добыть первую викторию в сезоне. Тем паче, оппонент уж слишком проблемный.

«Сморгонь»

Турнирное положение: Эта команда явно планирует остаться в элите. Правда, борьба за выживание обещает быть жаркой.

Да и вообще, «Сморгонь» довольно скромно выглядела в контрольных поединках. В 4 поединках добыта всего лишь одна виктория.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла взять очки. «Сморгонь» по всем статьям уступила минскому «Динамо» (0:5).

После того команда провела контрольный поединок. Вот только победить «Молодечно» в нем ей не удалось (0:0).

Вообще, «Сморгонь» не блещет стабильностью результатов. Да и стартовая оплеуха от чемпиона только усугубила психологические проблемы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Сморгонь» видится кандидатом на вылет. Да и оборона ошибается слишком часто.

В двух своих последних матчах команда так и не сумела отличиться. Да и вообще, в плане созидания «Сморгонь» испытывает сложности.

Вообще, «Сморгонь» традиционно неудачно противостоит брестчанам. В 5 последних очных поединках команда выиграла один раз при 2 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что гости постараются разжиться очками. Да и последний очный поединок принес им викторию (3:1).

Статистика для ставок

В прошедшем чемпионате соперники обменялись победами

«Динамо-Брест» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Последний очный поединок принес победу «Сморгони» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с приблизительно равными коэффициентами — 1.99 и 1.82.

Прогноз: Брестчане прилично играют в родных стенах, к тому же соперник слишком ненадежен в обороне.

Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно начнут поединок с агрессивных атак.

Ставка: Победа «Динамо-Брест» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50