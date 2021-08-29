В третьем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «РБ Лейпциг». Матч пройдет на «Фольксваген Арене» 29 августа. Начало встречи — в 18:30 мск. «Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

Футбольный клуб из Вольфсбурга стартанул в новом сезоне Германии с 1/32 финала Кубка страны. На этой стадии «волки» неожиданно проиграли «Пройссен Мюнстер» из Региональной лиги (0:2).

После грустного начала «Вольфсбург» выдал две победы в чемпионате. На данный момент коллектив Марка ван Боммела является единоличным лидером таблицы.

В дебютном матче Бундеслиги зелено-белые на «Фольксваген Арене» принимали «Бохум». В домашнем поединке «Вольфсбург» ограничился скромной победой (2:1).

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В рамках второй игры парни Марка ван Боммела отправились в Берлин, где за полчаса до конца встречи смогли совершить камбэк в дуэли с «Гертой» (2:1).

«РБ Лейпциг»

В новый сезон клуб из Лейпцига вошел ярко. В 1/32 финала Кубка Германии «быки» разгромили «Зандхаузен», представляющий Вторую Бундеслигу (4:0).

После мощного старта в официальных матчах подопечные Джесси Марша сразились с «Майнцем» в чемпионате. Но в гостях «РБ Лейпциг» потерпел поражение (0:1).

Не совсем справедливый исход первой встречи чемпионата «Ред Булл» предпочел не вспоминать во второй игре, где он раскатал «Штутгарт» (4:0).

После двух туров команда Джесси Марша имеет на счету 4 балла. А благодаря разнице забитых/пропущенных 4:1 «Лейпциг» оказался шестым в таблице.

Прогноз и ставка

Победа «Вольфсбурга» оценивается в 3.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.58, а на победу «РБ Лейпцига» — 2.13.

На «Фольксваген Арене» зрители увидят противостояние двух сильных команд, которые могут провести славный сезон и борьбе за высокие места.