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    На сколько голов «Лейпцигу» хватит сил в Вольфсбурге?

    «Вольфсбург» — «Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбольный матч немецкой Бундеслиги 29 августа 2021 года

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    Марсель Забитцер
    В третьем туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «РБ Лейпциг». Матч пройдет на «Фольксваген Арене» 29 августа. Начало встречи — в 18:30 мск. «Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Августа 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 18:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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    «Вольфсбург»

    Футбольный клуб из Вольфсбурга стартанул в новом сезоне Германии с 1/32 финала Кубка страны. На этой стадии «волки» неожиданно проиграли «Пройссен Мюнстер» из Региональной лиги (0:2).

    После грустного начала «Вольфсбург» выдал две победы в чемпионате. На данный момент коллектив Марка ван Боммела является единоличным лидером таблицы.

    В дебютном матче Бундеслиги зелено-белые на «Фольксваген Арене» принимали «Бохум». В домашнем поединке «Вольфсбург» ограничился скромной победой (2:1).

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    В рамках второй игры парни Марка ван Боммела отправились в Берлин, где за полчаса до конца встречи смогли совершить камбэк в дуэли с «Гертой» (2:1).

    «РБ Лейпциг»

    В новый сезон клуб из Лейпцига вошел ярко. В 1/32 финала Кубка Германии «быки» разгромили «Зандхаузен», представляющий Вторую Бундеслигу (4:0).

    После мощного старта в официальных матчах подопечные Джесси Марша сразились с «Майнцем» в чемпионате. Но в гостях «РБ Лейпциг» потерпел поражение (0:1).

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  • 23/08/2021

    • Не совсем справедливый исход первой встречи чемпионата «Ред Булл» предпочел не вспоминать во второй игре, где он раскатал «Штутгарт» (4:0).

    После двух туров команда Джесси Марша имеет на счету 4 балла. А благодаря разнице забитых/пропущенных 4:1 «Лейпциг» оказался шестым в таблице.

    Прогноз и ставка

    Победа «Вольфсбурга» оценивается в 3.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.58, а на победу «РБ Лейпцига» — 2.13.

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    На «Фольксваген Арене» зрители увидят противостояние двух сильных команд, которые могут провести славный сезон и борьбе за высокие места.

    От личной встречи ждем результативной зарубы и игры на больших скоростях. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «РБ Лейпцига» больше 1.5 за 1.93.

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    «Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. На сколько голов «Лейпцигу» хватит сил в Вольфсбурге?
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