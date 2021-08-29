В матче 3 тура турецкой Суперлиги состоится поединок между «Касымпашей» и «Галатасараем». Встреча команд пройдет 29 августа в Стамбуле. Начало в 19:15 мск. «Касымпаша» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касымпаша»

«Касымпаша» является восьмой командой чемпионата Турции. После двух туров у нее 4 очка — победа и ничья. За этот отрезок она забила 3 мяча и пропустила один в ответ.

«Капачи» в первом туре сыграли вничью с «Хатайспором» (1:1). Коллектив первым вышел вперед, но пропустил на 73 минуте, упустив победу.

Во втором туре хозяева всухую обыграли «Гиресунспор» со счетом 2:0 благодаря голам Николая Йоргенсена и Умута Бозока.

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«Касымпаша» удачно выступала в последних домашних матчах чемпионата Турции. Ей удалось установить победную серию из трех поединков.

«Галатасарай»

«Львы» набрали 6 очков в начале сезона и на данный момент они идут в зоне Лиги конференций на 4 позиции.

«Галатасарай» одержал победу над «Гиресунспор» со счетом 2:0. Во втором туре гости выиграли у «Хатайспора» со счетом 2:1.

«Желто-красные» прошли в групповую стадию Лиги Европы. В финальной стадии квалификации они победили датский «Раннерс» с общим результатом 3:2.

«Галатасарай» выиграл 5 последних домашних поединков в рамках чемпионата Турции.

Прогноз и ставка

На победу «Касымпаши» букмекеры выделили коэффициент 4.50. Победа «Галатасарая» выставлена с котировкой 1.73. За 3.95 нам предлагают поставить на ничью.

На счету «Галатасарая» перевес по результатам. В четырех очных встречах «львы» одержали 3 победы .

На данный момент выходит так, что «Галатасарай» показывает вполне стабильные результаты, хоть и не выглядит очень надежным в обороне. В любом случае команда не проигрывает уже 6 матчей с учетом всех турниров и 11 поединков в чемпионате Турции. Рекомендуемая ставка победа «Галатасарая».