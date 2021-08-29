«Касымпаша»
«Касымпаша» является восьмой командой чемпионата Турции. После двух туров у нее 4 очка — победа и ничья. За этот отрезок она забила 3 мяча и пропустила один в ответ.
«Капачи» в первом туре сыграли вничью с «Хатайспором» (1:1). Коллектив первым вышел вперед, но пропустил на 73 минуте, упустив победу.
Во втором туре хозяева всухую обыграли «Гиресунспор» со счетом 2:0 благодаря голам Николая Йоргенсена и Умута Бозока.
«Касымпаша» удачно выступала в последних домашних матчах чемпионата Турции. Ей удалось установить победную серию из трех поединков.
«Галатасарай»
«Львы» набрали 6 очков в начале сезона и на данный момент они идут в зоне Лиги конференций на 4 позиции.
«Галатасарай» одержал победу над «Гиресунспор» со счетом 2:0. Во втором туре гости выиграли у «Хатайспора» со счетом 2:1.
«Желто-красные» прошли в групповую стадию Лиги Европы. В финальной стадии квалификации они победили датский «Раннерс» с общим результатом 3:2.
«Галатасарай» выиграл 5 последних домашних поединков в рамках чемпионата Турции.
Прогноз и ставка
На победу «Касымпаши» букмекеры выделили коэффициент 4.50. Победа «Галатасарая» выставлена с котировкой 1.73. За 3.95 нам предлагают поставить на ничью.
На счету «Галатасарая» перевес по результатам. В четырех очных встречах
На данный момент выходит так, что «Галатасарай» показывает вполне стабильные результаты, хоть и не выглядит очень надежным в обороне. В любом случае команда не проигрывает уже 6 матчей с учетом всех турниров и 11 поединков в чемпионате Турции. Рекомендуемая ставка победа «Галатасарая».