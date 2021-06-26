Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Три гола Левандовского не помогли ПольшеТоп-5 команд-разочарований группового этапа Евро-2020 Матч Италия — УэльсНеудержимая Италия и рекорды Роналду: 7 главных событий группового этапа Евро-2020 Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в плей-офф ЕвроА, может, лучше в отпуск? Чего ждать от Украины в плей-офф Евро
  • 07:24
    • «Ювентус» заинтересован в приобретении экс-форварда «Ростова»
  • 06:52
    • Уругвай обыграл Боливию и пробился в плей-офф Кубка Америки
  • 17:36
    • «Наполи» просматривал игрока сборной России на Евро-2020
  • 16:50
    • Новичок Серии А заинтересовался Дивеевым
  • 16:34
    • УЕФА отменил правило выездного гола с сезона 2021/22
  • 16:21
    • «Ахмат» подал в суд на Google
    Все новости спорта

    Оступятся ли впервые солигорцы?

    «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 4.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтер» Солигорск
    В субботу, 26 июня, в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу солигорский «Шахтер» на своей арене примет брестское «Динамо». Встреча начнется в 20:45 по мск. «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Июня 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:45 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
    •

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» в текущем чемпионате Белоруссии на данный момент идет без потерь, выиграв все 13 встреч с общим счетом 31:6, закономерно возглавляя таблицу с опережением в семь очков от ближайшего преследователя.

    К тому же коллектив из Солигорска за последние шесть игр первенства пропустил всего два мяча, а забил 11 голов, но только в одном случае больше трех мячей за игру.

    В минувшем туре «горняки» на выезде разгромили «Слуцк» со счетом 4:1, а перед этим на своей территории переиграли 2:0 «Витебск» и в гостях 1:0 «Торпедо-БелАЗ».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Шахтер» Солигорск вышел победителем из всех восьми игр этого чемпионата с общим счетом 20:2.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» по итогам 13 туров набрало 19 баллов, с которыми разместилось восьмой позиции в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от третьей строки.

    Начал текущий чемпионат клуб из Бреста 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился четырех викторий и пять встреч закончив мировыми исходами.

  • Топ-3 команд группового этапа Евро-2020
  • Кто показал себя с лучшей стороны?
  • Вчера

    • За последующие четыре игры «динамовцы» так победить и не смогли. Сперва в этом отрезке они потерпели два поражения, а затем поочередно поделили очки с «Ислочью» 1:1 в гостях и со «Сморгонью» 2:2 дома.

    На выезде «Динамо» набрало 12 баллов из 19, выиграв три игры при трех мировых результатах и одном фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 10:4.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В минувшем сезоне «Шахтер» дважды обыграл «Динамо»: 1:0 дома и 2:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шахтера» — 1.22, победа «Динамо» — 12.00, ничья — 5.70.

    В этой игре рискнем поставить на непроигрыш гостей, так как солигорцы не могут до бесконечности побеждать в чемпионате. Наш прогноз — Х2.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Остапенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Медведев — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Приштина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.29
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер Майами — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сморгонь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ломаченко — Накатани
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • 00:55 22/06/2021     Андрей Шевченко
  • Украинский провал. Команда Шевченко рискует покинуть Евро-2020
    • 22:03 21/06/2021
    «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 26.06.2021. Прогнозы на футбол. Оступятся ли впервые солигорцы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры