В субботу, 26 июня, в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу солигорский «Шахтер» на своей арене примет брестское «Динамо». Встреча начнется в 20:45 по мск. «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» в текущем чемпионате Белоруссии на данный момент идет без потерь, выиграв все 13 встреч с общим счетом 31:6, закономерно возглавляя таблицу с опережением в семь очков от ближайшего преследователя.

К тому же коллектив из Солигорска за последние шесть игр первенства пропустил всего два мяча, а забил 11 голов, но только в одном случае больше трех мячей за игру.

В минувшем туре «горняки» на выезде разгромили «Слуцк» со счетом 4:1, а перед этим на своей территории переиграли 2:0 «Витебск» и в гостях 1:0 «Торпедо-БелАЗ».

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В родных стенах «Шахтер» Солигорск вышел победителем из всех восьми игр этого чемпионата с общим счетом 20:2.

«Динамо» Брест

«Динамо» по итогам 13 туров набрало 19 баллов, с которыми разместилось восьмой позиции в турнирной таблице, отставая на шесть баллов от третьей строки.

Начал текущий чемпионат клуб из Бреста 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился четырех викторий и пять встреч закончив мировыми исходами.

За последующие четыре игры «динамовцы» так победить и не смогли. Сперва в этом отрезке они потерпели два поражения, а затем поочередно поделили очки с «Ислочью» 1:1 в гостях и со «Сморгонью» 2:2 дома.

На выезде «Динамо» набрало 12 баллов из 19, выиграв три игры при трех мировых результатах и одном фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 10:4.

В минувшем сезоне «Шахтер» дважды обыграл «Динамо»: 1:0 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шахтера» — 1.22, победа «Динамо» — 12.00, ничья — 5.70.

В этой игре рискнем поставить на непроигрыш гостей, так как солигорцы не могут до бесконечности побеждать в чемпионате. Наш прогноз — Х2.