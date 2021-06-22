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    Англию должно прорвать?

    Чехия — Англия. Дерзкая ставка за 4.00 на матч Евро-2020 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Англия
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    Фил Фоден
    Чехия сыграет на своем поле с Англией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 22 июня, начало — в 22:00 мск. Чехия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Чехия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Чехии

    Чехи провели два вполне приличных матча. Перед последним туром у них — наилучшая диспозиция.

    Сборной Чехии достаточно будет и ничьей, но кто ее просто так подарит?! Впрочем, англичане не кажутся непреодолимым препятствием.

    Ко всему прочему, у чехов есть Патрик Шик. Форвард, наряду с Роналду, возглавляет бомбардирскую гонку с тремя голами.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Против англичан сборная Чехии играет с переменным успехом. В трех очных встречах чехи успели как победить, так и разгромно проиграть.

    Сборная Англии

    Ну скажите, кто мешал сборной Англии решать свои вопросы в минувшем туре?! Всего ничего, нужно было одолеть шотландцев…

    Англичане могут гордиться лишь тем, что на Евро еще не пропускали в свои ворота. Правда, забили только один раз, а прицел Харри Кейна молчит.

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    • Англия будет играть только на победу. И занять первое место — посильная задача, и вообще, не к лицу «львам» пасти задних.

    Наверняка англичан в этом матче прорвет. Пора бы британским звездам начать забивать, да и делать это есть кому.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию за 1.60, на ничью за 3.40, а на Чехию — за 7.50.

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    Англичане наверняка будут активны в атаке на протяжении всей встречи.

    Чехи, вероятнее всего, сыграют вторым номером, но постараются уличить свой шанс на контратаках.

    Англичане испытывают заметные трудности с реализацией моментов, и в этом поединке постараются устранить этот пробел. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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