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    «Принцы Персии» начнут наверстывать упущенное

    Иран — Гонконг. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Гонконг
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    Сердар Азмун
    В четверг, 3 июня, в седьмом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирана на своем поле примет команду Гонконга. Начало встречи — в 17:30 по мск. Иран — Гонконг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иран

    Сборная Ирана поставила себя в довольно-таки трудное положение. Она набрала только шесть очков и рискует не пробиться в следующий раунд. Сейчас она отстает от лидера на пять баллов, но имеет игру в запасе.

    Отборочную компании «Принцы Персии» начали с выездной виктории над предстоящим соперником (2:0), а затем на своем поле уничтожили Камбоджу со счетом 14:0.

    После этого иранцы потерпели два поражения подряд от своих главных конкурентов, уступив в гостевых встречах Бахрейну 0:1 и Ираку 1:2. В Багдаде решающий мяч они пропустили в компенсированное время.

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    После этого Иран проводил только товарняки, победив во всех них. Еще в 2020 году он переиграл 2:1 Узбекистан и 2:0 Боснию, а в этом году справился с Сирией, выиграв 3:0.

    Гонконг

    Команда Гонконга в пяти играх набрала пять пунктов и идет на четвертой строке в своей группе, но на выход в следующий раунд особо не претендует.

    Начали «драконы» компанию с выездного мирового результата против Камбоджи 1:1, которую обыграли на своем поле со счетом 2:0 в минувшем туре отборочного цикла.

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    • Между этими поединками гонконгцы по 0:2 уступили в гостях Ираку и на своей арене предстоящему противнику, а также расписали домашнюю мировую с Бахрейном 0:0.

    Перед пандемией Гонконг успел сыграть еще три матча в чемпионате Восточной Азии-2019, проиграв там все три игры с общим счетом 0:9. После того коллектив матчей не проводил.

    Иран выиграл у Гонконга во всех четырех очных поединках — трижды 2:0 и раз 3:0.

    Прогноз и ставка на Иран — Гонконг

    В этом поединке букмекеры безоговорочно верят в успех хозяев. На победу Ирана предлагают — 1.01.

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    На викторию Гонконга дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

    Иран поставил себя в такое положение, что должен выигрывать все оставшиеся игры. И начнет он это делать в данном поединке, победив крупно.

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