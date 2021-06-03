В четверг, 3 июня, в седьмом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирана на своем поле примет команду Гонконга. Начало встречи — в 17:30 по мск. Иран — Гонконг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана поставила себя в довольно-таки трудное положение. Она набрала только шесть очков и рискует не пробиться в следующий раунд. Сейчас она отстает от лидера на пять баллов, но имеет игру в запасе.

Отборочную компании «Принцы Персии» начали с выездной виктории над предстоящим соперником (2:0), а затем на своем поле уничтожили Камбоджу со счетом 14:0.

После этого иранцы потерпели два поражения подряд от своих главных конкурентов, уступив в гостевых встречах Бахрейну 0:1 и Ираку 1:2. В Багдаде решающий мяч они пропустили в компенсированное время.

Все прогнозы на ЧМ-2022

После этого Иран проводил только товарняки, победив во всех них. Еще в 2020 году он переиграл 2:1 Узбекистан и 2:0 Боснию, а в этом году справился с Сирией, выиграв 3:0.

Гонконг

Команда Гонконга в пяти играх набрала пять пунктов и идет на четвертой строке в своей группе, но на выход в следующий раунд особо не претендует.

Начали «драконы» компанию с выездного мирового результата против Камбоджи 1:1, которую обыграли на своем поле со счетом 2:0 в минувшем туре отборочного цикла.

Между этими поединками гонконгцы по 0:2 уступили в гостях Ираку и на своей арене предстоящему противнику, а также расписали домашнюю мировую с Бахрейном 0:0.

Перед пандемией Гонконг успел сыграть еще три матча в чемпионате Восточной Азии-2019, проиграв там все три игры с общим счетом 0:9. После того коллектив матчей не проводил.

Иран выиграл у Гонконга во всех четырех очных поединках — трижды 2:0 и раз 3:0.

Прогноз и ставка на Иран — Гонконг

В этом поединке букмекеры безоговорочно верят в успех хозяев. На победу Ирана предлагают — 1.01.

На викторию Гонконга дают — 50.00, ничья оценена — в 23.00.

Иран поставил себя в такое положение, что должен выигрывать все оставшиеся игры. И начнет он это делать в данном поединке, победив крупно.