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    «Лебеди» вновь огорчат «шахтеров»

    «Суонси» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Англии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Барнсли»
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    Андре Айю
    В субботу, 22 мая, в ответном полуфинальном поединке плей-офф за выход в АПЛ «Суонси» на своем поле сыграет с «Барнсли». Игра начнется в 20:30 по мск. «Суонси» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Суонси»

    В первом поединке этих команд все решил единственный гол, который провели футболисты валлийского коллектива в конце первой половины игры.

    «Суонси» по итогам регулярного первенства финишировал на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, опередив предстоящего соперника всего лишь на два балла.

    На счету валлийского клуба 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. В этих проведенных встречах первенства команда забила 56 голов, а пропустила в свои ворота 39 мячей.

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    В пяти последних встречах Чемпионшипа «лебеди» добились только одной победы, обыграв дома скромный «Дерби» (2:1). Еще в этом отрезке они по два раза расходились миром и уступали.

    «Барнсли»

    «Барнсли» набрал 78 баллов и расположился на пятой строчке в турнирной таблице регулярного первенства. На счету клуба 23 победы, девять ничьих и 14 поражений, разница забитых и пропущенных — 58:50.

    В заключительном отрезке восьми матчей «шахтеры» четыре раза победили, а также дважды сыграли вничью и уступили, где оба поражения у них были выездными.

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    • С учетом первого проигранного поединка этих команд, «бродяги» продлили свою безвыигрышную серию до трех игр подряд, уступив еще «Престону» (0:2) и расписав мировую с «Норвичем» (2:2) еще в регулярке.

    В новейшей истории в противостоянии этих клубов во всех турнирах «Барнсли» выиграл у «Суонси» только дважды, пять раз была ничья и девять встреч выиграли валлийцы. В регулярном текущем сезоне оба поединка завершались «сухими» победами «лебедей».

    Прогноз и ставка на «Суонси» — «Барнсли»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барнсли» — 2.59, победа «Суонси» — 2.97, ничья — 3.20.

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    Проход: «Суонси» — 1.77; «Барнсли» — 2.51.

    Ожидаем, что «Суонси» в очередной раз удачно сыграет против «Барнсли» и выйдет в финал плей-офф. Наш прогноз — проход «Суонси».

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