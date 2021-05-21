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    «Красные жуки» досрочно выйдут в плей-офф

    «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Националь». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Кубок Либертадорес, 21 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Националь»
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    «Аргентинос Хуниорс»
    В пятом туре группового этапа Кубка Либертадорес «Аргентинос Хуниорс» на своем поле сыграет с колумбийским «Атлетико Националь». Игра пройдет 21 мая, начало — в 01:00 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Националь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» после десятилетнего перерыва вернулся в главный клубный турнир континента. И после четырех туров группового этапа возглавляет свой квартет.

    Начал данное соревнование коллектив из Буэнос-Айреса с трех подряд викторий с одинаковым счетом 2:0. В первом туре он на своей территории переиграл уругвайский «Насьонал Монтевидео».

    В последующих двух игровых днях «красные жуки» справились на выезде с чилийским «Универсидад Католика» и своим предстоящим соперником. В минувшем игре КЛ они проиграли дома чилийцам со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    На внутренней арене, где клуб участвует в Кубке Профессиональной Лиги, он идет после 13 туров на седьмом месте. В текущий момент в этом турнире у него 7-матчевая беспроигрышная серия.

    «Атлетико Националь»

    «Атлетико Националь» стартовал в текущем розыгрыша Кубка Либертадорес с квалификации, в которой он преодолел два этапа до групповой стадии.

    В отборе колумбийский коллектив поочередно прошел парагвайский клуб «Гуарани» (3:0 и 2:0), а также еще одну команду из Парагвая — «Либертад» (4:1 и 0:1).

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    • На группой стадии «зелено-белые» после четырех туров идут третьими, имея в своем активе пять баллов. Они смогли обыграть дома «Универсидад Католика» (2:0), проиграли своему предстоящему сопернику в родных стенах — 0:2.

    А еще коллектив из города Медельин дважды поделил очки с «Насьонал Монтевидео» (4:4 и 0:0). На внутренней арене «Атлетико Националь» накануне завершил выступление на стадии 1/4 финала Апертуры.

    Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Атлетико Националь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аргентинос Хуниорс» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Атлетико Националь» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.60.

    Аргентинцы в случае победы в этом поединке досрочно добудут себе билет в плей-офф турнира. Прогнозируем, что «Аргентинос Хуниорс» ее добьется.

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