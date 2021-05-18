Во вторник, 18 мая, на стадии четвертьфинала плей-офф путевки за выход в французскую Лигу 1 «Гренобль» на своем поле сыграет с ФК «Париж». Игра начнется в 21:45 по мск. «Гренобль» — ФК «Париж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гренобль»

«Гренобль» по итогам второй французской лиги финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице , набрав в 38 матчах 65 очков и отстал от второй позиции на семь пунктов.

В отрезке последних восьми матчей первенства «сине-белые» потерпели два поражения. Оба этих фиаско состоялось от вышедших напрямую в Лигу 1 «Труа» (1:3) и «Клермона» (1:2).

В шести других поединках альпийцы поделили поровну ничейные исходы с победами. Одна из викторий пришлась на заключительный тур Лиги 2, где они одолели в родных стенах «Родез» со счетом 1:0.

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На своем поле в текущем чемпионате «Гренобль» потерпел всего лишь одно поражение, 12 встреч выиграл и шесть раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей составила 35:14.

ФК «Париж»

«Париж» закончил первенство на строку ниже своего предстоящего противника , набрав в 38 проведенных встречах 64 пункта.

В финишном отрезке из 14 поединков столичная команда потерпела всего лишь одно фиаско, которое было 20 апреля на своей территории от «Клермона» (0:1), в итоге завоевавший прямой билет в Лигу 1.

После этой неудачи «темно-синие» две игры свели вничью и столько же матчей выиграли. Одна из побед случилась в последнем туре первенства дома над аутсайдером «Шамбли» — 3:0.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 2 «Париж» шесть раз победил, восемь игр завершил мировыми исходами и пять раз уступил, разница забитых и пропущенных — 22:19.

В текущем чемпионате «Париж» выиграл на своем поле со счетом 2:0, а в Гренобле была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на «Гренобль» — ФК «Париж»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа «Гренобля» — 2.56, победа «Парижа» — 2.95, ничья — 3.40.

Проход: «Гренобля» — 1.87; «Парижа» — 2.01.

В последнее время между собой эти команды играли исключительно только по низам. А учитывая важность данного поединка, не исключаем, что и это игре будет малорезультативной. Наш прогноз — ТМ 2,0.