«Гренобль»
«Гренобль» по итогам второй французской лиги финишировал на
В отрезке последних восьми матчей первенства «сине-белые» потерпели два поражения. Оба этих фиаско состоялось от вышедших напрямую в Лигу 1 «Труа» (1:3) и «Клермона» (1:2).
В шести других поединках альпийцы поделили поровну ничейные исходы с победами. Одна из викторий пришлась на заключительный тур Лиги 2, где они одолели в родных стенах «Родез» со счетом 1:0.
На своем поле в текущем чемпионате «Гренобль» потерпел всего лишь одно поражение, 12 встреч выиграл и шесть раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей составила 35:14.
ФК «Париж»
«Париж» закончил первенство
В финишном отрезке из 14 поединков столичная команда потерпела всего лишь одно фиаско, которое было 20 апреля на своей территории от «Клермона» (0:1), в итоге завоевавший прямой билет в Лигу 1.
После этой неудачи «темно-синие» две игры свели вничью и столько же матчей выиграли. Одна из побед случилась в последнем туре первенства дома над аутсайдером «Шамбли» — 3:0.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 2 «Париж» шесть раз победил, восемь игр завершил мировыми исходами и пять раз уступил, разница забитых и пропущенных — 22:19.
В текущем чемпионате «Париж» выиграл на своем поле со счетом 2:0, а в Гренобле была ничья 0:0.
Прогноз и ставка на «Гренобль» — ФК «Париж»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа «Гренобля» — 2.56, победа «Парижа» — 2.95, ничья — 3.40.
Проход: «Гренобля» — 1.87; «Парижа» — 2.01.
В последнее время между собой эти команды играли исключительно только по низам. А учитывая важность данного поединка, не исключаем, что и это игре будет малорезультативной. Наш прогноз — ТМ 2,0.