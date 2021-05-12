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    «Старая дама» решит свои проблемы?

    «Шальке» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Бундеслига, 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Герта»
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    Сами Хедира
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 19:00 мск. «Шальке» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Мая 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 19:00 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Шальке»

    «Шальке» уже давненько вылетел из Бундеслиги. Такой финал вряд ли ожидался в начале чемпионата, но вышло так, как вышло.

    Даже приход посреди сезона Класа-Яна Хунтелара не помог. Гельзенкирхенцы смотрелись откровенно убого, и вполне справедливо провалились.

    Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Шальке» безропотно уступил «Хоффенхайму» (4:2).

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    Мало того, в отчетной встрече «Шальке» не поможет ряд ведущих игроков. Хозяевам нечего терять, кроме чести, ведь по итогам 31 тура в активе у команды всего 13 очков.

    «Герта»

    «Герта» на текущий момент занимает 14 место. Правда, отрыв от опасно1 16 строчки измеряется только преимуществом по дополнительным показателям.

    В активе у команды сейчас 31 очко. К слову, данный поединок для берлинцев — прекрасный шанс отдалиться от зоны вылета, ведь «Герта», в отличие от конкурентов, сыграла на матч меньше.

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    • «Герта» в минувшем поединке не сумела победить. Дома команда сыграла всего-лишь в ничью с «Арминией» (0:0).

    Берлинцам необходимо побеждать. Шансы на сохранение прописки в элите у команды очень даже приличные. Все в руках у «старой дамы»!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 1.45, на ничью за 4.33, а на «Шальке» — за 6.50

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    Хозяева уже давно оформили вылет из элиты, да и 80 пропущенных мячей говорят о многом.

    «Герта» борется за сохранение прописки в Бундеслиги, так что наверняка сыграет на максимальных оборотах.

    Мотивация гостей и проблемы гельзенкирхенцев в обороне предопределят успех берлинцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Герты» -0.75 с коэффициентом 1.60

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