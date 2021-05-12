«Шальке» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 19:00 мск. «Шальке» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» уже давненько вылетел из Бундеслиги. Такой финал вряд ли ожидался в начале чемпионата, но вышло так, как вышло.

Даже приход посреди сезона Класа-Яна Хунтелара не помог. Гельзенкирхенцы смотрелись откровенно убого, и вполне справедливо провалились.

Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Шальке» безропотно уступил «Хоффенхайму» (4:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Мало того, в отчетной встрече «Шальке» не поможет ряд ведущих игроков. Хозяевам нечего терять, кроме чести, ведь по итогам 31 тура в активе у команды всего 13 очков.

«Герта»

«Герта» на текущий момент занимает 14 место. Правда, отрыв от опасно1 16 строчки измеряется только преимуществом по дополнительным показателям.

В активе у команды сейчас 31 очко. К слову, данный поединок для берлинцев — прекрасный шанс отдалиться от зоны вылета, ведь «Герта», в отличие от конкурентов, сыграла на матч меньше.

«Герта» в минувшем поединке не сумела победить. Дома команда сыграла всего-лишь в ничью с «Арминией» (0:0).

Берлинцам необходимо побеждать. Шансы на сохранение прописки в элите у команды очень даже приличные. Все в руках у «старой дамы»!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Герту» за 1.45, на ничью за 4.33, а на «Шальке» — за 6.50

Хозяева уже давно оформили вылет из элиты, да и 80 пропущенных мячей говорят о многом.

«Герта» борется за сохранение прописки в Бундеслиги, так что наверняка сыграет на максимальных оборотах.

Мотивация гостей и проблемы гельзенкирхенцев в обороне предопределят успех берлинцев. Наши прогноз и ставка — Фора «Герты» -0.75 с коэффициентом 1.60