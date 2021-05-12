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    Сардинцы с «фиалками» порадуют стартовой активностью?

    «Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Серия А, 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Фиорентина»
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    Душан Влахович
    «Кальяри» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 19:30 мск. «Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 19:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    «Кальяри» борется за место в Серии А. Причем сейчас сардинцы оторвались от зоны вылета на приличные 4 пункта.

    Имея средние в лиге показатели, команда способна дать бой любому оппоненту. Чего стоит только недавняя виктория над крепкой «Ромой» (3:2)?!

    Минувший тур также получился в этом плане показательным. На выезде «Кальяри» добыл важнейшую победу над «Беневенто» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Поединки с «фиалками» для «Кальяри» традиционно складываются довольно успешно. Из пяти последних свиданий в активе у сардинцев две победы при одном поражении.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Вот только и оно пока не дает команде гарантий сохранения прописки в Серии А.

    В активе у команды сейчас 38 очков. Так что «фиалкам» хватит победы в отчетной встрече, дабы выполнить задачу-минимум.

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    • «Фиорентина» в минувшем туре добыла победу. Дома флорентийцы с помощью дубля Душана Влаховича переиграли «Лацио» (2:0).

    К слову, сербский форвард находится в отличных кондициях. В его активе 21 забитый мяч в 34 сыгранных поединках. Отличный результат!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кальяри» за 2.50, на ничью за 3.10, а на «Фиорентину» — за 2.90

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    Хозяева борются за выживание, и наверняка постараются в домашней встрече взять максимум очков.

    «Фиорентина» уже почти обеспечила себе место в Серии А на будущий сезон, но тоже постарается избавить себя от лишней нервотрепки.

    Обеим командам очки нужны срочно, так что стоит ожидать от соперников стартовой активности. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.82

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