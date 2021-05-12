«Кальяри» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 19:30 мск. «Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» борется за место в Серии А. Причем сейчас сардинцы оторвались от зоны вылета на приличные 4 пункта.

Имея средние в лиге показатели, команда способна дать бой любому оппоненту. Чего стоит только недавняя виктория над крепкой «Ромой» (3:2)?!

Минувший тур также получился в этом плане показательным. На выезде «Кальяри» добыл важнейшую победу над «Беневенто» (1:3).

Все прогнозы на Серию А

Поединки с «фиалками» для «Кальяри» традиционно складываются довольно успешно. Из пяти последних свиданий в активе у сардинцев две победы при одном поражении.

«Фиорентина»

«Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Вот только и оно пока не дает команде гарантий сохранения прописки в Серии А.

В активе у команды сейчас 38 очков. Так что «фиалкам» хватит победы в отчетной встрече, дабы выполнить задачу-минимум.

«Фиорентина» в минувшем туре добыла победу. Дома флорентийцы с помощью дубля Душана Влаховича переиграли «Лацио» (2:0).

К слову, сербский форвард находится в отличных кондициях. В его активе 21 забитый мяч в 34 сыгранных поединках. Отличный результат!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кальяри» за 2.50, на ничью за 3.10, а на «Фиорентину» — за 2.90

Хозяева борются за выживание, и наверняка постараются в домашней встрече взять максимум очков.

«Фиорентина» уже почти обеспечила себе место в Серии А на будущий сезон, но тоже постарается избавить себя от лишней нервотрепки.

Обеим командам очки нужны срочно, так что стоит ожидать от соперников стартовой активности. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.82