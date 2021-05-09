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    Бергамаски раздухарятся после перерыва?

    «Парма» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Серия А, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук
    «Парма» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 16:00 мск. «Парма» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Мая 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
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    «Парма»

    «Парма» борется за место в Серии А. Однако шансов на чудесное спасение почти не осталось.

    Отставание от спасительной 17 строчки измеряется 12 очками, что за 4 тура до финиша — пропасть. Так что, придется пармезанцам вновь карабкаться в элиту итальянского футбола.

    Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Парма» уступила «Торино» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Поединки с «Аталантой» для «Пармы» традиционно складываются неудачно. Например, из пяти последних очных встреч все пять выиграли бергамаски.

    «Аталанта»

    «Аталанта» на текущий момент занимает 2 место. Правда, отрыв от идущих следом «Ювентуса» и «Милана» выражается лишь в преимуществе по дополнительным показателям.

    В активе у команды сейчас 69 очков. Так что бергамаски будут настроены на максимальный результат в оставшихся 4 встречах.

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    • «Аталанта» в минувшем туре потеряла важнейших два пункта. В выездном матче с «Сассуоло» была зафиксирована ничья (1:1).

    Радует, что в отличной форме сейчас находится Руслан Малиновский. Украинец неизменно радует голами и ассистами в последних поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.20, на ничью за 8.00, а на «Парму» — за 13.00.

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    Хозяева борются за выживание, и этот поединок — чуть ли не последний шанс на спасение.

    «Аталанта» сражается за сохранение второй позиции, и явно постарается не потерять очки.

    Класс гостей несоизмеримо выше, к тому же мотивация остаться на второй позиции сыграет определяющую роль. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.62.

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