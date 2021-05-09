«Парма»
«Парма» борется за место в Серии А. Однако шансов на чудесное спасение почти не осталось.
Отставание от спасительной 17 строчки измеряется 12 очками, что за 4 тура до финиша — пропасть. Так что, придется пармезанцам вновь карабкаться в элиту итальянского футбола.
Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Парма» уступила «Торино» (1:0).
Поединки с «Аталантой» для «Пармы» традиционно складываются неудачно. Например, из пяти последних очных встреч все пять выиграли бергамаски.
«Аталанта»
«Аталанта» на текущий момент занимает 2 место. Правда, отрыв от идущих следом «Ювентуса» и «Милана» выражается лишь в преимуществе по дополнительным показателям.
В активе у команды сейчас 69 очков. Так что бергамаски будут настроены на максимальный результат в оставшихся 4 встречах.
«Аталанта» в минувшем туре потеряла важнейших два пункта. В выездном матче с «Сассуоло» была зафиксирована ничья (1:1).
Радует, что в отличной форме сейчас находится Руслан Малиновский. Украинец неизменно радует голами и ассистами в последних поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.20, на ничью за 8.00, а на «Парму» — за 13.00.
Хозяева борются за выживание, и этот поединок — чуть ли не
«Аталанта» сражается за сохранение второй позиции, и явно постарается не потерять очки.
Класс гостей несоизмеримо выше, к тому же мотивация остаться на второй позиции сыграет определяющую роль. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.62.