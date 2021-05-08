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    «Динамо» тоже разорвет оборону «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Динамо». Ставка (к. 1.83) на чемпионат России по футболу 8 мая 2021 года

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    «Локомотив» в матче с «Зенитом» пропустил больше, чем в восьми предыдущих матчах в РПЛ
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч состоится 8 мая в Москве, начало — в 16:30 мск. «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    «Локомотив» сломался. Не совсем, конечно, но на прошлой неделе оборонительная система команды точно вышла из строя. Кто бы мог подумать, что «железнодорожники» проиграют «Зениту» с разницей в пять мячей.

    1:6 в Санкт-Петербурге — настоящая футбольная катастрофа. После этого матча «Локомотив» опустился на третье место, а «Зенит» досрочно стал чемпионом.

    И самое печальное, что теперь команда Марко Николича зависит и от результатов «Спартака». Для попадания в Лигу чемпионов нужно не только выиграть свои матчи, но и рассчитывать на помощь от соперников красно-белых.

    Странно, конечно, почему «Локомотив» вдруг развалился в игре с «Зенитом». Перед поездкой в культурную столицу «железнодорожники» выиграли 11 матчей кряду, абсолютно ничего не предвещало беды.

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    • В матче с «Зенитом» «Локо» пропустил больше, чем в восьми предыдущих матчах в РПЛ.

    «Динамо»

    «Динамо» за два тура до финиша находится на седьмом месте. При самом удачном раскладе бело-голубые могут финишировать в топ-4, шансы еще есть.

    Однако недавние результаты команды Сандро Шварца не внушают оптимизма. На прошлой неделе динамовцы проиграли «Рубину» (0:2), несмотря на то, что соперник почти целый тайм провел в меньшинстве.

    Матч против «Химок» тоже завершился для «Динамо» поражением — 0:1. Единственный гол подмосковный клуб забил незадолго до финального свистка.

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    Перед этим, правда, у динамовцев была серия из четырех матчей, в которых они набрали 10 очков и забили 12 мячей.

    «Динамо» пропустило семь мячей в пяти предыдущих матчах РПЛ на выезде.

    Ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что в этом матче, скорее всего, будет меньше трех мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.19.

    После катастрофы в Питере «Локомотив» теперь будет в сто раз внимательнее у своих ворот.

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    Ну и «железнодорожники» отлично помнят, что будет, если допускать ошибки в игре с «Динамо». Осенняя встреча с бело-голубыми завершилась для «Локомотива» поражением со счетом 1:5.

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    • Так что наверное можно согласиться с тем, что игра, скорее всего, получится закрытой. Вряд ли кто-то будет рисковать в матче, результат которого может стать ключевым и для хозяев, и для гостей.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.83.

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