«Герта»
«Герта» с 27 набранными очками идет в зоне вылета, на 17 месте. От 15 безопасной строки она отстает на три балла, но имеет еще две игры в запасе.
В отрезке
Все эти мировые пришлись на последние матчи берлинцев, где они поочередно поделили очки в дерби с «Унионом» (1:1), на своем поле с «Боруссией» М (2:2) и в гостях с «Майнцем» (1:1) в минувшем туре.
На своей территории «Герта»
«Фрайбург»
За четыре тура до финиша чемпионата Германии «Фрайбург» с 41 очками идет на девятой позиции, отставая на девять баллов от седьмой еврокубковой строки, так что почти не имеет шансов пробиться в международный турнир.
«Бразильцы из Брайсгау» в последних двух встречах первенства набрали четыре пункта, обыграв на своем поле безнадежный «Шальке» (4:0) и сыграв в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.
В целом «Фрайбург» вне родных стен в последнее время играет плохо, выиграв всего одну игру из семи, раз сыграв вничью и потерпев аж пять фиаско, где в трех случаях даже не забивал.
В первом круге «Фрайбург» разгромил «Герту» на своем поле со счетом 4:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.
Прогноз и ставка на «Герта» — «Фрайбург»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герта» предлагают — 2.08.
На викторию «Фрайбурга» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.68.
В свете борьбы за выживание «Герте» необходимо брать три очка в игре с не особо мотивированным соперником. Прогнозируем, что берлинцы добьются виктории.