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    Покинут ли берлинцы зону вылета?

    «Герта» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Германии, 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Фрайбург»
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    Джон Кордоба
    В четверг, 6 мая, в перенесенном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине на Олимпийском стадионе сыграет с «Фрайбургом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Герта» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Мая 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 19:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Герта»

    «Герта» с 27 набранными очками идет в зоне вылета, на 17 месте. От 15 безопасной строки она отстает на три балла, но имеет еще две игры в запасе.

    В отрезке последних шести проведенных встреч чемпионата «Старая Дама» потерпела лишь одно фиаско, уступив в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:3, а также дважды победив при трех ничьих.

    Все эти мировые пришлись на последние матчи берлинцев, где они поочередно поделили очки в дерби с «Унионом» (1:1), на своем поле с «Боруссией» М (2:2) и в гостях с «Майнцем» (1:1) в минувшем туре.

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    На своей территории «Герта» не уступает на протяжении трех встреч, где дважды победила при одной ничьей, а перед этим проиграла четыре поединка подряд.

    «Фрайбург»

    За четыре тура до финиша чемпионата Германии «Фрайбург» с 41 очками идет на девятой позиции, отставая на девять баллов от седьмой еврокубковой строки, так что почти не имеет шансов пробиться в международный турнир.

    «Бразильцы из Брайсгау» в последних двух встречах первенства набрали четыре пункта, обыграв на своем поле безнадежный «Шальке» (4:0) и сыграв в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

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    • Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.

    В целом «Фрайбург» вне родных стен в последнее время играет плохо, выиграв всего одну игру из семи, раз сыграв вничью и потерпев аж пять фиаско, где в трех случаях даже не забивал.

    В первом круге «Фрайбург» разгромил «Герту» на своем поле со счетом 4:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Герта» — «Фрайбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герта» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.68.

    В свете борьбы за выживание «Герте» необходимо брать три очка в игре с не особо мотивированным соперником. Прогнозируем, что берлинцы добьются виктории.

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