В четверг, 6 мая, в перенесенном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине на Олимпийском стадионе сыграет с «Фрайбургом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Герта» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» с 27 набранными очками идет в зоне вылета, на 17 месте. От 15 безопасной строки она отстает на три балла, но имеет еще две игры в запасе.

В отрезке последних шести проведенных встреч чемпионата «Старая Дама» потерпела лишь одно фиаско , уступив в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:3, а также дважды победив при трех ничьих.

Все эти мировые пришлись на последние матчи берлинцев, где они поочередно поделили очки в дерби с «Унионом» (1:1), на своем поле с «Боруссией» М (2:2) и в гостях с «Майнцем» (1:1) в минувшем туре.

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На своей территории «Герта» не уступает на протяжении трех встреч , где дважды победила при одной ничьей, а перед этим проиграла четыре поединка подряд.

«Фрайбург»

За четыре тура до финиша чемпионата Германии «Фрайбург» с 41 очками идет на девятой позиции, отставая на девять баллов от седьмой еврокубковой строки, так что почти не имеет шансов пробиться в международный турнир.

«Бразильцы из Брайсгау» в последних двух встречах первенства набрали четыре пункта, обыграв на своем поле безнадежный «Шальке» (4:0) и сыграв в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.

В целом «Фрайбург» вне родных стен в последнее время играет плохо, выиграв всего одну игру из семи, раз сыграв вничью и потерпев аж пять фиаско, где в трех случаях даже не забивал.

В первом круге «Фрайбург» разгромил «Герту» на своем поле со счетом 4:1, а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Герта» — «Фрайбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герта» предлагают — 2.08.

На викторию «Фрайбурга» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.68.

В свете борьбы за выживание «Герте» необходимо брать три очка в игре с не особо мотивированным соперником. Прогнозируем, что берлинцы добьются виктории.