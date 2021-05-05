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    Кто станет лидером группы B китайской Суперлиги?

    «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт». Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Китая по футболу 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт»
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    «Шанхай Порт» лидирует в Суперлиге
    «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Шанхай Порт» в рамках матча 3-го тура чемпионата Китая. Игра состоится 5 мая, начало — в 15:00 мск. «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Шэньхуа»

    В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял четвертое место из восьми в группе A чемпионата. Благодаря этому команда вышла в плей-офф.

    Там она прекратила выступления в турнире на стадии четвертьфинала. Сильнее ее оказался грядущий соперник, и что обиднее всего — за счет гола на выезде при ничьих 0:0 и 1:1.

    В итоге коллектив занял седьмое место, в матче за которое обыграл «Хэбей» с общим счетом 5:1. После этого он выступал в азиатской Лиге чемпионов, где не вышел из группы.

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    В новом сезоне клуб попал в группу B. В первом туре он переиграл дома «Бейцзин Гоань» (2:1) и на выезде «Ухань» (3:1), благодаря чему идет на втором месте.

    «Шанхай Порт»

    В минувшей кампании «Шанхай Порт» выиграл группу A регулярного чемпионата. Благодаря этому команда смогла участвовать в плей-офф за чемпионство.

    Там клуб сумел дойти до полуфинала, где уступил «Цзянсу Сунин» с общим счетом 2:3 в дополнительное время. После этого он не смог выиграть матч за 3-е место «Бейцзин Гоань» (2:3).

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    • После этого коллектив выступил в азиатской Лиге чемпионов, где вышел в 1/8 финал. Там он уступил японскому «Виссел Кобе» (0:2) Иньесты и компании.

    В новой кампании подопечные Ивана Леко победили на выезде «Тяньцзинь Тайгерс» (1:6) и дома «Бейцзин Гоань» (3:1). Благодаря этому они лидируют в группе B.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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