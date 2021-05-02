«Заря» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» теоретически может еще зацепиться за 2 место, но в такой поворот верится с трудом. Особенно после того, как команда Виктора Скрипника упустила шанс сократить отрыв от «Шахтера» до минимума.

Луганчане в нервном поединке уступили «Олимпику» (2:1). Причем еще больше вопросов оставил арбитраж в той встрече…

Теперь же, за три тура до финиша, отставание от второй позиции почти критическое — 4 пункта. Плюс «Заря» де-юре пока не оформила за собой даже бронзовых медалей.

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Разумеется, в этой встрече луганчане сделают все, дабы добыть три очка. Тем более, с таким преимуществом в классе и проблемами гостей, победа «Зари» видится более, чем вероятной.

«Минай»

Неладно что-то в закарпатском клубе. Команде угрожает вылет из элиты, да и игроки уже начали покидать «Минай». Например, Антон Шиндер.

В активе у команды 18 очков, что на 2 меньше, чем у идущего на спасительном 13 месте «Ингульца». Притом, что атака «Миная» — слабейшая в лиге (15 голов).

Заметим, что в обойме находятся такие мастера, как Артем Милевский и Анатолий Нуриев. Даже их усилий пока не хватает для того, чтобы оттолкнуться от дна.

Роль Нуриева в «Минае» — вообще определяющая. Из 15 командных мячей в активе форварда 10 точных ударов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.30, на ничью за 4.80, а на «Минай» — за 13.50

Команде Скрипника нужно быстро реабилитироваться за последнюю коллизию.

«Минай» пытается спастись от вылета, и каждый матч для команды сродни финалу.

Луганчане выглядят на голову сильнее соперника, и наверняка быстро решат вопрос относительно победителя. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» в 1 тайме с коэффициентом 1.77