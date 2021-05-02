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    «Заря» быстро усмирит аутсайдера?

    «Заря» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, УПЛ, 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Минай»
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    Шахаб Зейхеди
    «Заря» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Заря»

    «Заря» теоретически может еще зацепиться за 2 место, но в такой поворот верится с трудом. Особенно после того, как команда Виктора Скрипника упустила шанс сократить отрыв от «Шахтера» до минимума.

    Луганчане в нервном поединке уступили «Олимпику» (2:1). Причем еще больше вопросов оставил арбитраж в той встрече…

    Теперь же, за три тура до финиша, отставание от второй позиции почти критическое — 4 пункта. Плюс «Заря» де-юре пока не оформила за собой даже бронзовых медалей.

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    Разумеется, в этой встрече луганчане сделают все, дабы добыть три очка. Тем более, с таким преимуществом в классе и проблемами гостей, победа «Зари» видится более, чем вероятной.

    «Минай»

    Неладно что-то в закарпатском клубе. Команде угрожает вылет из элиты, да и игроки уже начали покидать «Минай». Например, Антон Шиндер.

    В активе у команды 18 очков, что на 2 меньше, чем у идущего на спасительном 13 месте «Ингульца». Притом, что атака «Миная» — слабейшая в лиге (15 голов).

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    • Заметим, что в обойме находятся такие мастера, как Артем Милевский и Анатолий Нуриев. Даже их усилий пока не хватает для того, чтобы оттолкнуться от дна.

    Роль Нуриева в «Минае» — вообще определяющая. Из 15 командных мячей в активе форварда 10 точных ударов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.30, на ничью за 4.80, а на «Минай» — за 13.50

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    Команде Скрипника нужно быстро реабилитироваться за последнюю коллизию.

    «Минай» пытается спастись от вылета, и каждый матч для команды сродни финалу.

    Луганчане выглядят на голову сильнее соперника, и наверняка быстро решат вопрос относительно победителя. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» в 1 тайме с коэффициентом 1.77

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