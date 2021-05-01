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    Когда турнирная мотивация утрачена

    «Престон» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионшип, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Барнсли»
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    «Барнсли»
    В субботу, 1 мая, в 45-м туре первого английского дивизиона «Престон» на своей арене сразится с «Барнсли». Начало игры — в 17:00 по мск. «Престон» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Престон»

    «Престон» точно завершит свою компанию в середине турнирной таблицы. Сейчас он идет на 14 месте и только на пару строк может улучшить свою позицию.

    «Неуязвимые» в целом неплохо проводят финишный отрезок, проиграв только одну встречу за последние шесть. Правда, это фиаско было очень болезненным — 0:5 дома от «Брентфорда».

    Также в этом отрезке «лилейно-белые» два поединка свели вничью и трижды праздновали виктории. Одна из побед пришлась на минувший тур, где они на выезде минимально справились с «Ковентри» — 1:0.

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    Только две из 11 минувших домашних встреч «Престон» смог выиграть, еще пять раз он терпел фиаско и четыре матча закончил мировыми исходами.

    «Барнсли»

    «Барнсли» уже точно финиширует в зоне плей-офф и будет бороться за выход в АПЛ. Сейчас он находится на шестой строке, но может подняться на четвертую позицию.

    «Шахтеры» также на завершающем этапе турнира выступают очень уверенно, выиграв четыре игры из последних шести при одном ничейном результате и одном поражении.

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    • В своей последней проведенной встрече «дворняги» в родных стенах переиграли «Ротерхэм» со счетом 1:0, что стало для них второй викторий подряд с аналогичным результатом.

    В последнее время «Барнсли» отлично проводит выездные поединки чемпионата, выиграв в семи случаев из восьми при одном поражении.

    В первом круге «Барнсли» на своей арене одолел «Престон» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне дважды победили «неуязвимые» — 5:1 и 3:0.

    Прогноз и ставка на «Престон» — «Барнсли»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барнсли» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Престона» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.42.

    Обе команды уже утратили турнирную мотивацию и теперь могут сыграть в свое удовольствие, порадовав открытым футболом с забитыми мячами. Наш прогноз — обе забьют: да.

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