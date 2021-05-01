«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая в Лондоне, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в начале неделе проиграл «Лестеру» (1:2) и остался в турнирной таблице на 13-м месте. Но в целом ситуация, как мы уже ранее отмечали, под контролем. Незадолго от финиша команда Роя Ходжсона находится на расстоянии 11 очков от зоны вылета. Футболисты уже сейчас могут начинать планировать свой отпуск.

В апреле «Кристал Пэлас» так ни разу и не выиграл. Начав месяц с ничейного матча против «Эвертона», в дальнейшем лондонский клуб потерпел два поражения.

Но что интересно, «Кристал Пэлас» на этом отрезке ни разу не покидал поле без забитого мяча. Более того, результативная серия хозяев составляет пять матчей.

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«Кристал Пэлас» ни разу не пропустил в трех из пяти последних матчей на своем поле.

«Манчестер Сити»

Тем временем «Манчестер Сити» среди недели добился ошеломительного успеха в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы одержала волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в первом матче 1/2 финала.

«Сити» невыразительно провел первый тайм, но после перерыва показал, возможно, свой лучший футбол в этом сезоне. Лидер атаки «ПСЖ» Килиан Мбаппе за 90 минут не нанес ни одного удара по воротам лидера АПЛ. И этот факт лучшего всего описывает, как «горожане» играли в Париже.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» за пять туров до финиша опережает ближайшего преследователя на 10 очков.

То есть «Сити» может досрочно стать чемпионом уже по итогам ближайшего тура, если обыграет «Кристал Пэлас», а «Ливерпуль» одержит победу над «Манчестер Юнайтед».

Прогноз и ставка

На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Манчестер Сити» — за 1.37.

«Сити», безусловно, будет играть с оглядкой на предстоящий матч с «Пари Сен-Жермен», который состоится уже в следующий вторник. Поэтому Гвардиола наверняка сделает немало изменений в составе — лидеры будут отдыхать. Как ни крути, а поздравлять «горожан» с выходом в финал ЛЧ, пока рано.

Так что у «Кристал Пэлас» есть шанс как минимум не проиграть с крупным счетом. У соперника сейчас другие цели и задачи.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.59.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Кристал Пэлас» с форой (+1,5) за 1.95.