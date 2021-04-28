«Томь»
«Томь» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает 19 место, и эта ситуация клуб не устраивает категорически.
На данный момент подопечные Александра Кержакова разжились 34 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (27 голов в 38 матчах).
Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя со «СКА-Энергией» получилось пободаться знатно. «Томь» в итоге добыла один балл в копилку (1:1).
«Томь» лишь дважды играл против «Чайки». Причем одна из встреч завершилась победой томичей, а другая, самая свежая, ничьей (1:1).
«Чайка»
«Чайка» в минувшем туре потеряла очки. А как еще можно назвать домашний паритет с вылетающим в ПФЛ «Чертаново» (1:1)?!
Сейчас песчанокопский клуб занимает весьма скромное 13 место. Вылет команде не грозит, но и выше она вряд ли поднимется.
Нынешнюю весну команда Сергея Ташуева проводит куда хуже ожиданий. Даже опытному наставнику не удается наладить игру команды в атаке, ведь в 38 матчах забито только 40 мячей.
Ко всем вышеназванным бедам, «Чайка» не выигрывает уже в пяти матчах к ряду. Последняя победа была добыта месяц назад в матче со «СКА-Хабаровск» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 1.70, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.10
Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают выиграть в родных стенах.
«Чайка» проводит ужасный апрель, вот и в этой встрече наверняка пропустит еще до перерыва.
Мотивация томичей должна обеспечить команде Кержакова стартовую атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.72