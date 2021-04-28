«Томь» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 14:30 мск. «Томь» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает 19 место, и эта ситуация клуб не устраивает категорически.

На данный момент подопечные Александра Кержакова разжились 34 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (27 голов в 38 матчах).

Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя со «СКА-Энергией» получилось пободаться знатно. «Томь» в итоге добыла один балл в копилку (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Томь» лишь дважды играл против «Чайки». Причем одна из встреч завершилась победой томичей, а другая, самая свежая, ничьей (1:1).

«Чайка»

«Чайка» в минувшем туре потеряла очки. А как еще можно назвать домашний паритет с вылетающим в ПФЛ «Чертаново» (1:1)?!

Сейчас песчанокопский клуб занимает весьма скромное 13 место. Вылет команде не грозит, но и выше она вряд ли поднимется.

Нынешнюю весну команда Сергея Ташуева проводит куда хуже ожиданий. Даже опытному наставнику не удается наладить игру команды в атаке, ведь в 38 матчах забито только 40 мячей.

Ко всем вышеназванным бедам, «Чайка» не выигрывает уже в пяти матчах к ряду. Последняя победа была добыта месяц назад в матче со «СКА-Хабаровск» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 1.70, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.10

Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают выиграть в родных стенах.

«Чайка» проводит ужасный апрель, вот и в этой встрече наверняка пропустит еще до перерыва.

Мотивация томичей должна обеспечить команде Кержакова стартовую атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.72