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    Томичи выдадут активный старт?

    «Томь» — «Чайка». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    «Томь» сыграет на своем поле с «Чайкой» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 14:30 мск. «Томь» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 14:30 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
    •

    «Томь»

    «Томь» активно борется за спасение. Сейчас команда занимает 19 место, и эта ситуация клуб не устраивает категорически.

    На данный момент подопечные Александра Кержакова разжились 34 очками. Причем основная проблема команды — слабоватая атака (27 голов в 38 матчах).

    Минувший тур не принес команде радостных эмоций, хотя со «СКА-Энергией» получилось пободаться знатно. «Томь» в итоге добыла один балл в копилку (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Томь» лишь дважды играл против «Чайки». Причем одна из встреч завершилась победой томичей, а другая, самая свежая, ничьей (1:1).

    «Чайка»

    «Чайка» в минувшем туре потеряла очки. А как еще можно назвать домашний паритет с вылетающим в ПФЛ «Чертаново» (1:1)?!

    Сейчас песчанокопский клуб занимает весьма скромное 13 место. Вылет команде не грозит, но и выше она вряд ли поднимется.

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    • Нынешнюю весну команда Сергея Ташуева проводит куда хуже ожиданий. Даже опытному наставнику не удается наладить игру команды в атаке, ведь в 38 матчах забито только 40 мячей.

    Ко всем вышеназванным бедам, «Чайка» не выигрывает уже в пяти матчах к ряду. Последняя победа была добыта месяц назад в матче со «СКА-Хабаровск» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Томь» за 1.70, на ничью за 3.50, а на «Чайку» — за 5.10

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева находятся в эпицентре борьбы за выживание, так что рассчитывают выиграть в родных стенах.

    «Чайка» проводит ужасный апрель, вот и в этой встрече наверняка пропустит еще до перерыва.

    Мотивация томичей должна обеспечить команде Кержакова стартовую атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.72

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