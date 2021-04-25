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    «Твенте» — «Утрехт». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Нидерландов, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Утрехт»
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    Футболист «Утрехта»
    В 30-м туре нидерландской Эредивизии «Твенте» на своем поле примет «Утрехт». Поединок состоится 25 апреля в Энсхеде, начало — в 17:45 по мск. «Твенте» — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Апреля 2021 года
    Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Твенте 17:45 Утрехт Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
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    «Твенте»

    С 37 очками «Твенте» идет на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф (восьмая строка) команда отстает всего лишь на два балла.

    После того, как в середине февраля клуб из города Энсхеде на выезде обыграл «Витесс» (2:0), затем он победить не может на протяжении последующих семи встреч чемпионата.

    В этом отрезке «тюккерсы» четыре раза сыграли вничью и трижды проиграли. В минувшем туре они уступили в гостях «Зволле» (0:1), что стало для них вторым фиаско подряд.

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    На своем поле «Твенте» набрал меньше очков, чем на выезде, 14 из 37. Коллектив выиграл три раза, пять встреч свел вничью и в шести случаях был повержен, разница мячей — 18:20.

    «Утрехт»

    «Утрехт» с 44 набранными очками идет в зоне плей-офф, на две строки выше, и ,похоже, по итогам регулярной часть будет еще бороться за еврокубки.

    В своей последней проведенной игре «красно-белые» на выезде сыграли вничью с самим «Аяксом» (1:1), а перед этим добились трех викторий и столько же раз уходили с поля поверженными.

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    • Стоит отметить, что за последние 13 встреч первенства коллектив только в одном случае ушел с поля без забитого мяча.

    На выезде в текущей компании Эредивизии «Утрехт» выступает неплохо, выиграв шесть встреч при пяти мировых исходах и трех поражениях, разница забитых и пропущенных в них составляет 23:15.

    В первом круге «Утрехт» обыграл «Твенте» на своем поле со счетом 3:1,а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Твенте» — «Утрехт»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Утрехта» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Твенте» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.64.

    Как правило, эти коллективы играют между собой результативно и огорчают друг друга. Прогнозируем, что данная тенденция не изменится и в этой игре. Наша ставка — ТБ 2,5 + обе забьют.

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