«Твенте»
С 37 очками «Твенте» идет на девятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф (восьмая строка) команда отстает всего лишь на два балла.
После того, как в середине февраля клуб из города Энсхеде на выезде обыграл «Витесс» (2:0), затем он победить не может на протяжении последующих семи встреч чемпионата.
В этом отрезке «тюккерсы» четыре раза сыграли вничью и трижды проиграли. В минувшем туре они уступили в гостях «Зволле» (0:1), что стало для них вторым фиаско подряд.
На своем поле «Твенте» набрал меньше очков, чем на выезде, 14 из 37. Коллектив выиграл три раза, пять встреч свел вничью и в шести случаях был повержен, разница мячей — 18:20.
«Утрехт»
«Утрехт» с 44 набранными очками идет в зоне плей-офф, на две строки выше, и ,похоже, по итогам регулярной часть будет еще бороться за еврокубки.
В своей последней проведенной игре «красно-белые» на выезде сыграли вничью с самим «Аяксом» (1:1), а перед этим добились трех викторий и столько же раз уходили с поля поверженными.
Стоит отметить, что за последние 13 встреч первенства коллектив только в одном случае ушел с поля без забитого мяча.
На выезде в текущей компании Эредивизии «Утрехт» выступает неплохо, выиграв шесть встреч при пяти мировых исходах и трех поражениях, разница забитых и пропущенных в них составляет 23:15.
В первом круге «Утрехт» обыграл «Твенте» на своем поле со счетом 3:1,а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.
Прогноз и ставка на «Твенте» — «Утрехт»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Утрехта» предлагают — 2.04.
На викторию «Твенте» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.64.
Как правило, эти коллективы играют между собой результативно и огорчают друг друга. Прогнозируем, что данная тенденция не изменится и в этой игре. Наша ставка — ТБ 2,5 + обе забьют.