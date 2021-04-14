В среду, 14 апреля, в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Атырау» в Атырау сыграет с «Жетысу». Поединок начнется в 15:00 по мск. «Атырау» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атырау»

«Атырау» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

В элите казахского 2-кратный серебряный призер пока не может освоиться, проиграв все четыре проведенные игры. Стартовал он с домашнего фиаско от карагандинского «Шахтера» — 0:1.

Затем «нефтяники» с таким же счетом уступили на выезде «Акжайыку» (0:1), на своей территории «Актобе» (1:3), а также в гостях «Астане» (2:6).

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Таким образом, коллектив занимает последнее, 14 место в турнирной таблице с разницей мячей -8.

«Жетысу»

Прошлый чемпионат команда завершила на 6 месте. Причем от еврокубковой четвертой позиции «Жетысу» отстал на 4 очка.

К слову, команда завершила прошедший чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (27:28). Вероятно, проблемы в обороне остались нерешенными.

В четырех поединках новой кампании коллектив одержал лишь одну победу, разгромив дома «Арыс» с результатом 3:0.

Между тем, в трех других поединках клуб потерпел три поражения — с «Кайратом» (0:2), «Каспию» (0:2) и «Тоболу» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,38.

Успех хозяев поля оцениваетсят в 2,92, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,22.