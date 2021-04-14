«Атырау»
«Атырау» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.
В элите казахского 2-кратный серебряный призер пока не может освоиться, проиграв все четыре проведенные игры. Стартовал он с домашнего фиаско от карагандинского «Шахтера» — 0:1.
Затем «нефтяники» с таким же счетом уступили на выезде «Акжайыку» (0:1), на своей территории «Актобе» (1:3), а также в гостях «Астане» (2:6).
Таким образом, коллектив занимает последнее, 14 место в турнирной таблице с разницей мячей -8.
«Жетысу»
Прошлый чемпионат команда завершила на 6 месте. Причем от еврокубковой четвертой позиции «Жетысу» отстал на 4 очка.
К слову, команда завершила прошедший чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей (27:28). Вероятно, проблемы в обороне остались нерешенными.
В четырех поединках новой кампании коллектив одержал лишь одну победу, разгромив дома «Арыс» с результатом 3:0.
Между тем, в трех других поединках клуб потерпел три поражения — с «Кайратом» (0:2), «Каспию» (0:2) и «Тоболу» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,38.
Успех хозяев поля оцениваетсят в 2,92, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,22.