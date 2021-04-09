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    Поединок обещает быть голевым

    «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Англии, 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»
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    Александар Митрович
    В пятницу, 9 апреля, в стартовом поединке 31-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» «Фулхэм» примет «Вулверхэмптон». Начало — в 22:00 по мск. «Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2021 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 22:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» перед этим туром находится в зоне вылета, на 18 месте. У команды из Лондона на счету 26 очков и отставание от спасительной 17 составляет три балла.

    В прошлом туре «коттеджеры» на выезде проиграли «Астон Виле» со счетом 1:3. Это фиаско стало для них третьим подряд и четвертым за последние пять встреч первенства, где два из них были «сухими».

    Также «дачники» в этот период добыли одну викторию, победив в гостях действующего чемпиона «Ливерпуль» (1:0). Перед этим периодом и них была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две виктории и три ничьи.

    Все прогнозы на АПЛ

    На «Крэйвен Коттедж» «Фулхэм» в текущем розыгрыше АПЛ заработал десять пунктов, добыв две победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев десять фиаско, разница мячей — 9:23.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» с 35 набранными очками расположился на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея неплохой запас перед зоной вылета.

    Сейчас у «волков» 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, где они два раза сыграли вничью и трижды уходили с поля поверженными, дважды в этом отрезке не забив ни одного гола.

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    • В минувшем туре «оранжево-черные» уступили на своей территории «Эвертону» со счетом 2:3, а игровым днем ранее также дома потерпели фиаско от «Ливерпуля» — 0:1.

    16 из 35 баллов «Вулверхэмптон» добыл на выезде. Коллектив выиграл четыре раза, столько же встреч свел вничью и семь раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 13:23.

    В первом круге «Вулверхэмптон» на своем стадионе минимально обыграл «Фулхэм» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.28.

    В пяти последних очных играх этих клубов не забивалось более двух мячей. В этой встрече ожидаем, что на пару мячей команды разживутся. Наш прогноз — ТБ 2,0.

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    Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 09.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
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