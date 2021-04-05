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    «Дворняги» наконец-то одолеют «шляпников»?

    «Лутон» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Барнсли»
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    «Барнсли»
    В 40-м туре первенства первого английского дивизиона «Лутон» дома сыграет с «Барнсли». Поединок состоится 5 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Лутон» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон»

    У «Лутона» 50 очков на счету и 13 позиция в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф повышения он отстал безнадежно, а перед зоной вылета имеет хороший запас.

    В минувшем туре «шляпники» потерпели выездное поражение от «Дерби» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою серию из двух викторий, в которой обыграли 2:0 дома «Ковентри» и 1:0 в гостях «Престон».

    Перед этим бедфордширцы сперва выиграли две встречи с разницей в один гол, а затем дважды уступили — 0:3 на выезде лидирующему «Норвичу» и 0:1 в родных стенах «Суонси».

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    27 из 50 общих пунктов «Лутон» заработал на своем стадионе. Он выиграл семь игр, шесть раз делил очки со своими оппонентами и пять раз уступил, разница мячей — 22:20.

    «Барнсли»

    По итогам 39 туров «Барнсли» находится в зоне плей-офф повышения, на пятом месте. У команды на счету 65 очков, но запас прочности составляет всего три пункта.

    В двух минувших поединках «дворняги» заработали всего один балл, сыграв вничью в прошлом игровом дне с «Редингом» (1:1) дома и перед этим проиграв дома «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

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    • Этим фиаско «шахтеры» прервали на тот момент свою 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой в девяти случаях вышли победителями и в четырех играх не пропускали.

    В гостях «Барнсли» набрал 30 баллов из 65. Коллектив выиграл девять поединков, три раза сыграл вничью и семь раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 25:23.

    В первом круге «Лутон» одолел «Барнсли» на сего поле со счетом 1:0, в прошлом сезоне «шляпники» в играх с «дворнягами» набрали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв 1:1 дома.

    Прогноз и ставка на «Лутон» — «Барнсли»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барнсли» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Лутона» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.40.

    «Барнсли» в последних четырех играх не может обыграть «Лутон». Однако на этот раз, учитывая важность победы для «дворняг», рискнем поставить на викторию гостей.

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