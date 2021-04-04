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    Догонит ли «Марсель» «Ланс»?

    «Марсель» — «Дижон». Прогноз, ставка (к. 2.45) на матч чемпионата Франции по футболу 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Дижон»
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    «Марсель» идет на шестом месте
    «Марсель» будет принимать «Дижон» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет на стадионе «Велодром» 4 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Дижон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Апреля 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Дижон Дижон
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Перед прошлым туром «Марсель» поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.

    После назначения главным тренером Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном» и «Брестом». При этом в обоих случаях решающие голы были забиты на последних минутах.

    До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.

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    Тем не менее, в предыдущем туре «Олимпик» потерпел разгром от «Нима» (0:3). Из-за этой неудачи он опустился на шестую позицию.

    «Дижон»

    «Дижону» в этом сезоне уже наверняка проиграл борьбу за выживание. Коллектив идет последним, набрав по 15 очков в 30 играх и отстает от безопасной строки на 14 пунктов.

    В своем последнем проведенном матче первенства страны команда проиграла дома «Реймсу» (0:1), а туром ранее в гостях уступила «Бордо» — 1:3.

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  • 29/03/2021

    • Сейчас у клуба серия поражений из 11 поединков кряду во всех турнирах. При этом в 14 матчах он не знает побед.

    Стоит отметить, что в 2021 году команда не выигрывает. В предыдущий раз ей удалось победить в игре против «Нима» (3:1) на выезде 23 декабря 2020 года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,535.

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    Успех гостей оценивается в 6,95, тогда как ничья — в 4,54.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше трех голов за 2,45.

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