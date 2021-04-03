«Порту» сыграет на своем поле против «Санта-Клары» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 22:30 мск. «Порту» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» занимает второе место в турнирной таблице после 24-х сыгранных матчей. Но шансы на чемпионство на данный момент невелики, отставание от «Спортинга» составляет уже десять очков.

Беспроигрышная серия «Порту» в чемпионате составляет уже 18 матчей. Но, например, половина из восьми предыдущих матчей с участием команды Сержиу Консейсау завершилась вничью, благодаря чему «Спортинг» и ушел в отрыв.

Самыми болезненными для «Порту» получились матчи против «Белененсиша» (0:0) и «Боавишты». Это те игры, где «драконы» не имели права терять очки.

«Порту» в этом сезоне проиграл на своем поле в рамках португальского чемпионата только один матч. При этом в трех из пяти последних домашних матчей «Порту» была зафиксирована ничья.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» набрала 32 очка и находится на седьмой строчке. Для скромного клуба это очень серьезное достижение.

После Нового года «Сант-Клара» показывает довольно неплохие результаты.

Например, в пяти последних матчах на своем поле команда Даниэла Рамоса набрал 10 очков.

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А в таком же количество предыдущих встреч в гостях — семь очков.

Прогноз и ставка

На «Порту» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Санта-Клары» — за 11.50.

Пять предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Порту».

И тут есть одна интересная особенностях: во всех этих случаях было забито не более двух мячей. При этом забивал только «Порту».

Скорее всего, в ближайшем матче «Порту» снова выиграет с разницей не более чем в два мяча. Португальскому гранду нет смысла усердствовать перед важной игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

Ставка — победа «Порту» + тотал матча меньше 3,5 за 1.91.