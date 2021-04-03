3 апреля в 27-м туре первой немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» продолжает погоню за чемпионом. В таблице команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему отстает от грядущего соперника на четыре очка.

В позапрошлом туре «Лейпциг» не смог выиграть на своем поле у «Айнтрахта» — всего лишь 1:1. Впрочем, не такой уж и плохой результат, гляля на то, как проводит вторую половину сезона клуб из Франкфурта.

Зато перед этим у «Лейпцига» была серия из шести побед кряду в рамках Бундеслиге. Именно благодаря этому и удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

Все прогнозы на Бундеслигу

В прошлом туре «Быки» вернулись на победный путь, победив на выезде «Арминию» (1:0). Перед ничьей с франкфуртцами они вылетели из Лиги чемпионов после дуэли с «Ливерпулем».

«Бавария»

В середине февраля «Бавария» дома не справилась с «Арминией» (3:3), а потом во Франкфурте проиграла «Айнтрахту» (1:2).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде разгромили «Лацио» (4:1), а вернувшись домой разгромили в Бундеслиге «Кельн» (5:1).

Домашний матч с дортмундской «Боруссией» (4:2) завершился волевой победой, а потом «Бавария» обыграла в гостях «Вердер» (3:1) и оформила выход в четвертьфинал ЛЧ, победив «Лацио» 2:1.

В прошлом туре «ротен» разбили дома «Штутгарт» (4:0) и довели победную серию до шести матчей. Впрочем, беспокоить клуб и его фанатов должна травма лидера Левандовски, который выбыл на месяц.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,10.