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    Обыграет ли «Бавария» «Лейпциг»?

    «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 2.10) на футбол, чемпионат Германии, 3 апреля 2021 года

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    Флик и Нагельсманн проведут новую дуэль
    3 апреля в 27-м туре первой немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2021 года
    РБ Лейпциг
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    •  РБ Лейпциг 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» продолжает погоню за чемпионом. В таблице команда Юлиана Нагельсманна по-прежнему отстает от грядущего соперника на четыре очка.

    В позапрошлом туре «Лейпциг» не смог выиграть на своем поле у «Айнтрахта» — всего лишь 1:1. Впрочем, не такой уж и плохой результат, гляля на то, как проводит вторую половину сезона клуб из Франкфурта.

    Зато перед этим у «Лейпцига» была серия из шести побед кряду в рамках Бундеслиге. Именно благодаря этому и удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В прошлом туре «Быки» вернулись на победный путь, победив на выезде «Арминию» (1:0). Перед ничьей с франкфуртцами они вылетели из Лиги чемпионов после дуэли с «Ливерпулем».

    «Бавария»

    В середине февраля «Бавария» дома не справилась с «Арминией» (3:3), а потом во Франкфурте проиграла «Айнтрахту» (1:2).

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    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде разгромили «Лацио» (4:1), а вернувшись домой разгромили в Бундеслиге «Кельн» (5:1).

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    • Домашний матч с дортмундской «Боруссией» (4:2) завершился волевой победой, а потом «Бавария» обыграла в гостях «Вердер» (3:1) и оформила выход в четвертьфинал ЛЧ, победив «Лацио» 2:1.

    В прошлом туре «ротен» разбили дома «Штутгарт» (4:0) и довели победную серию до шести матчей. Впрочем, беспокоить клуб и его фанатов должна травма лидера Левандовски, который выбыл на месяц.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,10.

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    Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария» 03.04.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.10.
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