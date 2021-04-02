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    «Шмели» продолжат побеждать

    «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионшип, 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    Айзак Саксесс
    В пятницу, 2 апреля, в 39-м туре первого английского дивизиона «Уотфорд» на своем поле сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Апреля 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 17:00 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
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    «Уотфорд»

    За восемь туров до конца чемпионата «Уотфорд» с 75 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Он сильно отстал от лидера, а третью позицию опережает на шесть баллов, но сыграл на матч больше.

    Сейчас у «шершней» 5-матчевая победная серия в первенстве, где они пропустили за все это время два мяча при 12 забитых. А всего викторий в отрезке минувших десяти игр у них девять, также еще один раз они проиграли.

    В своей последней сыгранной встрече «желто-черные» разгромили в родных стенах «Бирмингем» со счетом 3:0, а игровым днем ранее крупно одолели в гостях «Ротерхэм» — 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    У «Уотфорда» первая домашняя статистика в лиге. Он набрал 47 очков, выиграв 15 поединков, дважды сыграв вничью и уступив в таком же количестве матчей, разница мячей — 38:12.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» из-за 6-очкового штрафа имеет на своем счету 32 балла, с которыми идет в зоне вылета, уступая безопасной позиции шесть пунктов.

    Перед международным перерывом «совы» неплохо провели две игры, набрав в них четыре очка, расписав дома ничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) и переиграв на выезде «Барнсли» (2:1).

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    • До этого они имели серию из семи фиаско подряд, где пять из них были проиграны всего с разницей в один мяч, а в других двух встречах были разгромы по 0:3.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Шеффилд Уэнсдей» добыл всего четыре выигрыша, дважды сыграл вничью и 13 раз был повержен, разница забитых и пропущенных 13:33.

    В первом круге в Шеффилде эти клубы расписали безголевую мировую.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.56.

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    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 6.76, ничья оценена — в 4.04.

    Недолгий перерыв не должен сказаться на хорошей форме «шмелей». Прогнозируем в этой встрече викторию хозяев с разницей минимум в один гол.

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