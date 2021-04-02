В пятницу, 2 апреля, в 39-м туре первого английского дивизиона «Уотфорд» на своем поле сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

За восемь туров до конца чемпионата «Уотфорд» с 75 очками идет на втором месте в турнирной таблице. Он сильно отстал от лидера, а третью позицию опережает на шесть баллов, но сыграл на матч больше.

Сейчас у «шершней» 5-матчевая победная серия в первенстве, где они пропустили за все это время два мяча при 12 забитых. А всего викторий в отрезке минувших десяти игр у них девять, также еще один раз они проиграли.

В своей последней сыгранной встрече «желто-черные» разгромили в родных стенах «Бирмингем» со счетом 3:0, а игровым днем ранее крупно одолели в гостях «Ротерхэм» — 4:1.

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У «Уотфорда» первая домашняя статистика в лиге. Он набрал 47 очков, выиграв 15 поединков, дважды сыграв вничью и уступив в таком же количестве матчей, разница мячей — 38:12.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» из-за 6-очкового штрафа имеет на своем счету 32 балла, с которыми идет в зоне вылета, уступая безопасной позиции шесть пунктов.

Перед международным перерывом «совы» неплохо провели две игры, набрав в них четыре очка, расписав дома ничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) и переиграв на выезде «Барнсли» (2:1).

До этого они имели серию из семи фиаско подряд, где пять из них были проиграны всего с разницей в один мяч, а в других двух встречах были разгромы по 0:3.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Шеффилд Уэнсдей» добыл всего четыре выигрыша, дважды сыграл вничью и 13 раз был повержен, разница забитых и пропущенных 13:33.

В первом круге в Шеффилде эти клубы расписали безголевую мировую.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.56.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 6.76, ничья оценена — в 4.04.

Недолгий перерыв не должен сказаться на хорошей форме «шмелей». Прогнозируем в этой встрече викторию хозяев с разницей минимум в один гол.