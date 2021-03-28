«Иртыш» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 14:00 мск. «Иртыш» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Иртыш»

«Иртыш» сейчас занимает скромное 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка. Между тем, шансы на спасение у омского клуба остаются.

Минувший тур «Иртыш» провел не лучшим образом. Впрочем, «Факел» сейчас обыгрывает всех подряд, вот и был сильнее (3:1).

Омская команда — явно домашняя. Вот и сейчас «Иртыш» просто обязан брать три очка, ведь оппонентом будет почти вылетевший в ПФЛ «Шинник».

Прогнозы на ФНЛ

История взаимоотношений с ярославцами составляет лишь три поединка. Причем оппоненты по разу обменялись победами.

«Шинник»

«Шинник» уже спокойно может готовиться к ПФЛ. Вылет туда, бывший еще не так давно вопросом спорным — уже выглядит наиболее вероятным развитием событий.

Последнее 22 место и всего 17 набранных очков — таков багаж команды, которая о вылете из ФНЛ никогда даже не задумывалась. Вот и в минувшем туре «Шинник» уступил — 2:3 «Томи».

«Шинник» относительно немало забивает — 32 гола в 32 матчах. Зато оборона команды чаще всего представляет собой проходной двор — 78 пропущенных мячей.

Выезд в Омск ярославцам тоже не сулит ничего положительного. Как минимум, команда пропустит хотя бы раз, да и разжиться очками едва ли получится.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.45, на ничью за 3.32, а на «Иртыш» — за 2.90

Хозяева борются за выживание, а значит начнут поединок активно.

«Шинник» ужасно действует в обороне, и явно пропустит в этом поединке.

Ярославцам уже не светит ничего, зато «Иртыш» настроен сохранить прописку в ФНЛ, так что будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62