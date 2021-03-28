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    «Шинник» пропустит очень быстро?

    «Иртыш» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Иртыш» — «Шинник»
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    Евгений Харлачев
    «Иртыш» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 14:00 мск. «Иртыш» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Иртыш Омск
  • Омск
    •  Иртыш Омск 14:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Иртыш»

    «Иртыш» сейчас занимает скромное 17 место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка. Между тем, шансы на спасение у омского клуба остаются.

    Минувший тур «Иртыш» провел не лучшим образом. Впрочем, «Факел» сейчас обыгрывает всех подряд, вот и был сильнее (3:1).

    Омская команда — явно домашняя. Вот и сейчас «Иртыш» просто обязан брать три очка, ведь оппонентом будет почти вылетевший в ПФЛ «Шинник».

    Прогнозы на ФНЛ

    История взаимоотношений с ярославцами составляет лишь три поединка. Причем оппоненты по разу обменялись победами.

    «Шинник»

    «Шинник» уже спокойно может готовиться к ПФЛ. Вылет туда, бывший еще не так давно вопросом спорным — уже выглядит наиболее вероятным развитием событий.

    Последнее 22 место и всего 17 набранных очков — таков багаж команды, которая о вылете из ФНЛ никогда даже не задумывалась. Вот и в минувшем туре «Шинник» уступил — 2:3 «Томи».

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    • «Шинник» относительно немало забивает — 32 гола в 32 матчах. Зато оборона команды чаще всего представляет собой проходной двор — 78 пропущенных мячей.

    Выезд в Омск ярославцам тоже не сулит ничего положительного. Как минимум, команда пропустит хотя бы раз, да и разжиться очками едва ли получится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.45, на ничью за 3.32, а на «Иртыш» — за 2.90

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    Хозяева борются за выживание, а значит начнут поединок активно.

    «Шинник» ужасно действует в обороне, и явно пропустит в этом поединке.

    Ярославцам уже не светит ничего, зато «Иртыш» настроен сохранить прописку в ФНЛ, так что будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62

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