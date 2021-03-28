Дания сыграют на своем поле с Молдавией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Дания — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Дания нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда уверенно одолела крепкий Израиль со счетом 0:2.

Нет даже малейших сомнений, что датчане ставят перед собой максимальные задачи. Приоритетной из них на текущий момент является создать задел перед главными конкурентами за победу в группе.

Такой шанс у скандинавов имеется. Для этого нужно непременно обыгрывать молдаван, с которыми, к слову, турнирная судьба команду еще не сводила.

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Вероятно, датчане будут непрерывно атаковать. Между тем, вряд ли победа хозяев получится большей, чем с разницей в 3 мяча.

Молдавия

Молдавия стартовала в квалификации матчем с Фарерскими островами. Причем в том поединке молдаване упустили победу (1:1).

Молдавская сборная никогда не считалась даже середняком европейского футбола. Старые проблемы актуальны и поныне, даже с новым поколением игроков.

По всей видимости, уделом Молдавии будет борьба с фарерцами за предпоследнее место. Перспективы — не ахти, но, как говорится, таковы реалии.

Главной мотивацией гостей в Дании будет дать бой фавориту группы. Шансов зацепиться за очки у молдаван почти никаких, а вот проявить себя достойно вполне реально.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.06, на ничью за 15.00, а на Молдавию — за 54.00

Дания наверняка будет атаковать на протяжении всей встречи, однако должны обойтись двумя-тремя мячами.

Гости выглядят откровенно уныло, но попытаются достойно сыграть с лидером группы.

Датчане вполне могут обойтись парой-тройкой голов, не особо добивая и без того слабого соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Молдавии +3.25 с коэффициентом 1.76