Дания
Дания нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда уверенно одолела крепкий Израиль со счетом 0:2.
Нет даже малейших сомнений, что датчане ставят перед собой максимальные задачи. Приоритетной из них на текущий момент является создать задел перед главными конкурентами за победу в группе.
Такой шанс у скандинавов имеется. Для этого нужно непременно обыгрывать молдаван, с которыми, к слову, турнирная судьба команду еще не сводила.
Вероятно, датчане будут непрерывно атаковать. Между тем, вряд ли победа хозяев получится большей, чем с разницей в 3 мяча.
Молдавия
Молдавия стартовала в квалификации матчем с Фарерскими островами. Причем в том поединке молдаване упустили победу (1:1).
Молдавская сборная никогда не считалась даже середняком европейского футбола. Старые проблемы актуальны и поныне, даже с новым поколением игроков.
По всей видимости, уделом Молдавии будет борьба с фарерцами за предпоследнее место. Перспективы — не ахти, но, как говорится, таковы реалии.
Главной мотивацией гостей в Дании будет дать бой фавориту группы. Шансов зацепиться за очки у молдаван почти никаких, а вот проявить себя достойно вполне реально.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.06, на ничью за 15.00, а на Молдавию — за 54.00
Дания наверняка будет атаковать на протяжении всей встречи, однако должны обойтись двумя-тремя мячами.
Гости выглядят откровенно уныло, но попытаются достойно сыграть с лидером группы.
Датчане вполне могут обойтись парой-тройкой голов, не особо добивая и без того слабого соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Молдавии +3.25 с коэффициентом 1.76