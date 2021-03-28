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    Дания не будет уничтожать молдаван?

    Дания — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Молдавия
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    Юссуф Поульсен
    Дания сыграют на своем поле с Молдавией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Дания — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 28 Марта 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Молдавия Молдавия
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    Коэффициенты на матч
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  • 15.00
  • 2
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  • Ставка!
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    Дания

    Дания нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда уверенно одолела крепкий Израиль со счетом 0:2.

    Нет даже малейших сомнений, что датчане ставят перед собой максимальные задачи. Приоритетной из них на текущий момент является создать задел перед главными конкурентами за победу в группе.

    Такой шанс у скандинавов имеется. Для этого нужно непременно обыгрывать молдаван, с которыми, к слову, турнирная судьба команду еще не сводила.

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    Вероятно, датчане будут непрерывно атаковать. Между тем, вряд ли победа хозяев получится большей, чем с разницей в 3 мяча.

    Молдавия

    Молдавия стартовала в квалификации матчем с Фарерскими островами. Причем в том поединке молдаване упустили победу (1:1).

    Молдавская сборная никогда не считалась даже середняком европейского футбола. Старые проблемы актуальны и поныне, даже с новым поколением игроков.

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    • По всей видимости, уделом Молдавии будет борьба с фарерцами за предпоследнее место. Перспективы — не ахти, но, как говорится, таковы реалии.

    Главной мотивацией гостей в Дании будет дать бой фавориту группы. Шансов зацепиться за очки у молдаван почти никаких, а вот проявить себя достойно вполне реально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.06, на ничью за 15.00, а на Молдавию — за 54.00

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    Дания наверняка будет атаковать на протяжении всей встречи, однако должны обойтись двумя-тремя мячами.

    Гости выглядят откровенно уныло, но попытаются достойно сыграть с лидером группы.

    Датчане вполне могут обойтись парой-тройкой голов, не особо добивая и без того слабого соперника. Наши прогноз и ставка — Фора Молдавии +3.25 с коэффициентом 1.76

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