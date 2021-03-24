Сборная Турции будет принимать сборную Нидерландов в первом туре отбора на чемпионат мира-2022. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Стамбуле 24 марта. Начало — в 20:00 мск. Турция — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

В 2020-м году сборная Турции провела восемь матчей, в которых выиграла лишь раз при пяти ничьих и двух поражениях. Обыграть удалось только сборную России в матче Лиги наций (3:2).

Завершили год турки поражением от венгерской сборной со счетом 0:2 на выезде.

В Лиге наций Турция выступила провально — 6 очков в одной группе с Венгрией, Россией и Сербией и последнее место, которое означает понижение в классе в Лигу С.

Все прогнозы на футбол

Большинство матчей сборной Турции в прошлом году получались достаточно результативными — только в двух играх было забито меньше двух мячей, а в четырех — сразу четыре или больше голов.

Нидерланды

Сборная Нидерландов в прошлом году также играла восемь раз — одержала 3 победы при трех ничьих и двух поражениях.

Завершали год нидерландцы двумя победами над Боснией и Герцеговиной (3:1) и Польшей (2:1) в Лиге наций.

В Лиге наций Нидерланды заняли второе место в группе с Италией, боснийцами и поляками. Команда набрала 11 очков, лишь на 1 пункт отстав от итальянцев.

В шести из восьми матчей сборной Нидерландов в прошлом году было забито два или меньше голов (в четырех — не больше гола за матч).

Прогноз и ставка

На победу Турции букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 3,85, а на Нидерланды — 1,71.

Сборная Турции переживает не лучшие времена, однако Нидерландам придется обходиться, например, без Мемфиса Депая, которого не отпускают в сборную из-за ситуации с пандемией. Нидерландцы — фавориты, но и потерять очки тоже могут.

Прогноз и ставка на матч — Победа Нидерландов в один мяч или ничья с коэффициентом 1,96.