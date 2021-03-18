«Мольде»
«Мольде» уже сотворил сенсацию, пройдя в предыдущем раунде «Хоффенхайм» (3:3, 0:2). Так что даже сам факт попадания в 1/8 финала для норвежцев — достижение.
В первой встрече «Мольде» проиграл. На выезде опыт игроков «Гранады» сказался — 2:0 в пользу испанцев.
Мало того, ответную встречу пропустит хавбек Мартин Эллингсен. Он получил красную карточку, так что теперь дисквалифицирован.
Поражение в первом матче не оставляет норвежцам иного выбора, кроме как активно идти вперед с первых минут. Вероятно, «Мольде» проявит активность еще в первом тайме.
«Гранада»
Домашняя уверенная победа дает испанцам все шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Причем локальный успех «Гранады» предсказывался изначально.
Наверняка в этом матче у команды будет соблазн сыграть по счету. Но ведь даже домашняя виктория (2:0) еще не обеспечивает проход дальше на сто процентов.
При этом «Гранада» провела неплохую генеральную репетицию перед Лигой Европы. Дома в Примере был минимально обыгран крепкий «Реал Сосьедад».
Такие мастодонты, как Хорхе Молина и Роберто Сольдадо способны, что называется, сделать разницу. К слову, именно они и обеспечили победу на «Нуэво Лос Карменес».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.32, на ничью за 3.52, а на «Мольде» — за 3.12
Норвежцы наверняка предпримут попытку забить быстрый гол.
Не будет отсиживаться в тылах и испанская команда, в составе которой есть сильные исполнители.
В таких поединках скучно не бывает никогда, так что наверняка голами отметятся оба соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77