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    «Гранада» устроит голевой бартер с норвежцами?

    «Мольде» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Гранада»
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    Хорхе Молина
    «Мольде» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:55 мск. «Мольде» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Мольде
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Мольде 20:55 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Мольде»

    «Мольде» уже сотворил сенсацию, пройдя в предыдущем раунде «Хоффенхайм» (3:3, 0:2). Так что даже сам факт попадания в 1/8 финала для норвежцев — достижение.

    В первой встрече «Мольде» проиграл. На выезде опыт игроков «Гранады» сказался — 2:0 в пользу испанцев.

    Мало того, ответную встречу пропустит хавбек Мартин Эллингсен. Он получил красную карточку, так что теперь дисквалифицирован.

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    Поражение в первом матче не оставляет норвежцам иного выбора, кроме как активно идти вперед с первых минут. Вероятно, «Мольде» проявит активность еще в первом тайме.

    «Гранада»

    Домашняя уверенная победа дает испанцам все шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Причем локальный успех «Гранады» предсказывался изначально.

    Наверняка в этом матче у команды будет соблазн сыграть по счету. Но ведь даже домашняя виктория (2:0) еще не обеспечивает проход дальше на сто процентов.

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    • При этом «Гранада» провела неплохую генеральную репетицию перед Лигой Европы. Дома в Примере был минимально обыгран крепкий «Реал Сосьедад».

    Такие мастодонты, как Хорхе Молина и Роберто Сольдадо способны, что называется, сделать разницу. К слову, именно они и обеспечили победу на «Нуэво Лос Карменес».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.32, на ничью за 3.52, а на «Мольде» — за 3.12

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    Норвежцы наверняка предпримут попытку забить быстрый гол.

    Не будет отсиживаться в тылах и испанская команда, в составе которой есть сильные исполнители.

    В таких поединках скучно не бывает никогда, так что наверняка голами отметятся оба соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77

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