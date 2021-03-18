«Мольде» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 20:55 мск. «Мольде» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

«Мольде» уже сотворил сенсацию, пройдя в предыдущем раунде «Хоффенхайм» (3:3, 0:2). Так что даже сам факт попадания в 1/8 финала для норвежцев — достижение.

В первой встрече «Мольде» проиграл. На выезде опыт игроков «Гранады» сказался — 2:0 в пользу испанцев.

Мало того, ответную встречу пропустит хавбек Мартин Эллингсен. Он получил красную карточку, так что теперь дисквалифицирован.

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Поражение в первом матче не оставляет норвежцам иного выбора, кроме как активно идти вперед с первых минут. Вероятно, «Мольде» проявит активность еще в первом тайме.

«Гранада»

Домашняя уверенная победа дает испанцам все шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Причем локальный успех «Гранады» предсказывался изначально.

Наверняка в этом матче у команды будет соблазн сыграть по счету. Но ведь даже домашняя виктория (2:0) еще не обеспечивает проход дальше на сто процентов.

При этом «Гранада» провела неплохую генеральную репетицию перед Лигой Европы. Дома в Примере был минимально обыгран крепкий «Реал Сосьедад».

Такие мастодонты, как Хорхе Молина и Роберто Сольдадо способны, что называется, сделать разницу. К слову, именно они и обеспечили победу на «Нуэво Лос Карменес».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гранаду» за 2.32, на ничью за 3.52, а на «Мольде» — за 3.12

Норвежцы наверняка предпримут попытку забить быстрый гол.

Не будет отсиживаться в тылах и испанская команда, в составе которой есть сильные исполнители.

В таких поединках скучно не бывает никогда, так что наверняка голами отметятся оба соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77